Soyalan: Aselsan A.Ş. yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür

Araç devir tesliminde konuşan Polis Genel Müdürü Ahmet SOYALAN, Aselsan A.Ş. tarafından Polis Genel Müdürlüğüne hibe edilen tamir ve bakım aracının Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projeleri (MOBESE) kapsamında kurulan cihazların bakım ve onarımı için kullanılacağını belirtti ve aracı Polis Genel Müdürlüğü’ne hibe eden Aselsan A.Ş. yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Aselsan Kent Güvenlik Sistemleri KKTC Genel Koordinatörü Mehmet Ali CEREN, hibe edilen aracın Polis Genel Müdürlüğü’ne hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak, araç kontak anahtarlarını Polis Genel Müdürü Ahmet SOYALAN’a teslim etti ve aracın teknik özellikleri hakkında bilgi verdi.