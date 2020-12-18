Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracın içindeki çantayı çaldı
Aracın içindeki çantayı çaldı
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
Nijerya'dan fuhuş amacıyla geldi
"Beni boşarsan seni öldürürüm"
"Beni boşarsan seni öldürürüm"
15 ay hapse mahkum edildi
15 ay hapse mahkum edildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Flaş Haber
7 yeni yerel vaka
Kapat

SOYDAN: “GÜNEY KIBRIS’TAN 250 BİN KİŞİ İÇİN AŞI TALEP ETTİK”

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Dr. Cenk Soydan, Güney Kıbrıs’tan, Avrupa Birliği’nden gelecek aşılardan 250 bin kişi için aşı talebinde bulunulduğunu açıkladı.

18 Aralık 2020 Cuma 18:58
889 Okunma
SOYDAN: “GÜNEY KIBRIS’TAN 250 BİN KİŞİ İÇİN AŞI TALEP ETTİK”

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Dr. Cenk Soydan, Güney Kıbrıs’tan, Avrupa Birliği’nden gelecek aşılardan 250 bin kişi için aşı talebinde bulunulduğunu açıkladı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Cenk Soydan, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin Rum Eş Başkanı Leonidas Filaktou ile sık sık gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi yaptıklarını belirtti.

Güney Kıbrıs’ın, Leonidas Filaktou aracılığıyla KKTC’nin aşı talebini sorduğunu aktaran Soydan, yaptıkları çalışmalara istinaden, Kıbrıs Rum Kesimi’nden 250 bin kişilik (500 bin doz) aşı talebinde bulunduklarını söyledi.

Cenk Soydan, KKTC’ye ulaştırılacak aşılar konusunda Güney Kıbrıs’ta henüz bir takvim bulunmadığını ifade etti. 

Kıbrıs Haber Ajansına konuyla ilgili değerlendirme yapan Leonidas Filaktou ise, “Kıbrıslı Türklerin talebini aldık. Bundan sonrası için, aşıların Kıbrıs’a gelme sürecini ve siyasi düzeyde verilecek kararı bekleyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Öte yandan Cenk Soydan, KKTC Sağlık Bakanlığı’nın “Aşı Planı” ile ilgili olarak yoğun bir çalışma yürüttüğünü de açıkladı. Soydan, “Aşı Planı” ile, ilk önce kimlerin aşılanacağının, aşıların nerede depolanacağının, aşıların nerede yapılacağının ve takibinin –aşıların tutup tutmadığının- nasıl yapılacağının belirleneceğini anlattı.

Bir hastane çalışanının PCR testinin pozitif çıkması üzerine temaslı konumunda bulunan ve izole edilen Cenk Soydan kendi sağlık durumuna ilişkin de bilgi verdi. Soydan, PCR testlerinin negatif olduğunu ve Pazar günü yapılacak son testi beklediğini aktardı. 

Son Güncelleme: 18.12.2020 20:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sibel Siber: Test sonucum negatif!
Sibel Siber: Test sonucum negatif!
Saner: Koronavirüs aşıları Türkiye’den gelecek
Saner: Koronavirüs aşıları Türkiye’den gelecek
“Bu çağda Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargo ve izolasyonlar kabul edilir değildir"
“Bu çağda Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargo ve izolasyonlar kabul edilir değildir"
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim