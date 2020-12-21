SOYER:  “2021 ÇOK ÇETİN GEÇECEK”

ÖZEL HABER

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Yeni kurulan hükümetin mecliste güvenoyu aldığını söyleyen Soyer, “Hükümetin 24 oy ile güvenoyu aldı. Bu da yeni bir yapıya ihtiyaç olduğunu söyledi. Hükümet zaten kuruluşunda, bütçeyi geçirmek için kurulduğunu açıkladıydı. O yüzden bir erken seçim kaçınılmazdır. Öncelikle bütçenin geçirilmesi gerekiyor. Bu bütçe çıksın ama kararlarla çıksın ki, kimse seçimde bu bütçeye dokunamasın. Çünkü geçmişte bunun örneklerini çok gördük. Pervasızca devletin kaynaklarını kullanma gayretinde olan olursa onlara kısıtlamalar getirilsin. Ülkemiz gelecek aylarda daha ekonomik sıkıntılar içerisine gireceğe benziyor. O yüzden çok çalışmalıyız. 2021’de çok çetin geçecek” dedi.