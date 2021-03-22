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SOYER: “AŞILAR KONUSUNDA UYDURMA HABERLERE İTİBAR ETMEYELİM”

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, TV 2020’de katıldığı programda Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

22 Mart 2021 Pazartesi 09:38
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SOYER: “AŞILAR KONUSUNDA UYDURMA HABERLERE İTİBAR ETMEYELİM”

GÜNDEM KIBRIS

Aşılar konusunda yaşanan tartışmaları değerlendiren Soyer, “Ne kadar çok aşı olursak o kadar süreci hızlandırırız. Memlekete gelen hangi aşı olursa olsun bu açılım konusunda adımlarımızı kuvvetlendirecek. Bir de bununla uğraşmayalım, ‘o aşıydı, bu aşıydı’ diye. Keşke daha fazla aşı gelse de insanlarımızı aşılasak. Eğer erken bir zamanda açılmak istiyorsak, bütün onay almış aşıları, ülkeye getirmeliyiz. Bu uydurma haberlere itibar etmeyelim. Bu sosyal medya artık bir canavara dönüşmüştür” dedi.

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Ferdi Sabit Soyer
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