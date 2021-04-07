Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
74 ve 57 yaşındaki kadınları soymuştu
74 ve 57 yaşındaki kadınları...
14 ay hapis cezası
14 ay hapis cezası
İfadesinde suçunu itiraf etti
İfadesinde suçunu itiraf etti
Şüpheli hareketleri ele verdi
Şüpheli hareketleri ele verdi
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
Flaş Haber
70 pozitif vaka
Kapat

SOYER: “BAYRAK ÜZERİNDEN SİYASET KABUL EDİLEMEZ”

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, Genç TV’de katıldığı televizyon programında Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

07 Nisan 2021 Çarşamba 09:51
69 Okunma
SOYER: “BAYRAK ÜZERİNDEN SİYASET KABUL EDİLEMEZ”

GÜNDEM KIBRIS

Son dönemde bayrak söylemleri üzerine de değerlendirme yapan Soyer, “Kim istersek olalım, bu topraklarda güzel bir gelecek için tarihi doğru okuyalım. Bu ülkede hiç kimse direkteki bayrağı indirmek istemez. Bu ülkede direkten bayrak sadece bir kez indirildi. O da Ada, 1878’de İngiliz’e icar edildiğinde, törenle Osmanlı bayrağı indirildi, İngiliz bayrağı çekildi. Yasak koydular ama insanlar evlerine dikti bayrağı. O yüzden herkes, ağzından çıkana dikkat etsin. Eski evlere bakın, Türk evlerinin önünde kırmızı beyaz direkler, Rum evlerinin önünde de mavi beyaz direkler vardı. Milli ve dini günlerde bayrak dikerlerdi, insanlar. O yüzden kimse ‘bayrak, indirilmek isteniyor’ diye konuşmasın. Ben çocukluğumdan hatırlarım, evlerde bayraklar asılırdı. Bu bayrak ayrıca 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi bayraklarından biridir. O yüzden bayrak üzerinden hiç kimse siyaset yapmasın” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Sabit Soyer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇALIŞIRKEN MERDİVENDEN DÜŞEN ŞAHIS, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
ÇALIŞIRKEN MERDİVENDEN DÜŞEN ŞAHIS, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
YURTTA HIRSIZLIK YAPMAYA ÇALIŞAN GENÇ TUTUKLANDI
YURTTA HIRSIZLIK YAPMAYA ÇALIŞAN GENÇ TUTUKLANDI
EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ, FAZIL KÜÇÜK’E HAKARET EDEN ORHAN BAYLAN’I KINADI
EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ, FAZIL KÜÇÜK’E HAKARET EDEN ORHAN BAYLAN’I KINADI
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim