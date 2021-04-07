SOYER: “BAYRAK ÜZERİNDEN SİYASET KABUL EDİLEMEZ”

GÜNDEM KIBRIS

Son dönemde bayrak söylemleri üzerine de değerlendirme yapan Soyer, “Kim istersek olalım, bu topraklarda güzel bir gelecek için tarihi doğru okuyalım. Bu ülkede hiç kimse direkteki bayrağı indirmek istemez. Bu ülkede direkten bayrak sadece bir kez indirildi. O da Ada, 1878’de İngiliz’e icar edildiğinde, törenle Osmanlı bayrağı indirildi, İngiliz bayrağı çekildi. Yasak koydular ama insanlar evlerine dikti bayrağı. O yüzden herkes, ağzından çıkana dikkat etsin. Eski evlere bakın, Türk evlerinin önünde kırmızı beyaz direkler, Rum evlerinin önünde de mavi beyaz direkler vardı. Milli ve dini günlerde bayrak dikerlerdi, insanlar. O yüzden kimse ‘bayrak, indirilmek isteniyor’ diye konuşmasın. Ben çocukluğumdan hatırlarım, evlerde bayraklar asılırdı. Bu bayrak ayrıca 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi bayraklarından biridir. O yüzden bayrak üzerinden hiç kimse siyaset yapmasın” dedi.