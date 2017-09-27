Soyer: "Bu yaklaşım resmen 50 dolara adam çalıştırma talebidir"

Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kaymak’ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner ile yaptığı görüşmede yabancı işgücü ile ilgili kullandığı ifadeler tepkiye neden oldu. Başta CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer ve bazı muhalefet milletvekilleri sosyal medya hesaplarında konuyla ilgili sert eleştirilerde bulundular.

“Sanayi Odası Başkanı yasal mevzuatlar ve asgari ücret yasasına aykırı şeyler talep ediyor”

Haberal Kıbrıslı Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, her şeyden önce Sanayi Odası Başkanı ülkemizdeki yasal mevzuatlar ve asgari ücret yasasına aykırı şekilde bireysel sözleşme talep etmesi ve çalışma bakanın buna cevap olarak bir karşılık veremeyişi en büyük ayıptır dedi.

“Bu yaklaşım resmen 50 dolara adam çalıştırma talebidir”

Soyer ,bu yaklaşımı tasvip etmediğini belirterek Kaymak," Kendi ülkelerinde ayda 50 Dolar alan işçilerin neden KKTC’de ayda 500 Dolar aldığını sorguluyor ve bakana “ücretlerini biz belirleyelim” diyecek kadar ileriye gidiyor! Bu yaklaşım resmen 50 dolara adam çalıştırma talebidir söyleminde bulundu.

“Burası köle diyarı değildir”

Burası köle diyarı değildir diyen Soyer, ayrıca bu söylemlerin içerisinde ırkçılık vardır. Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı ise rekabetten bahsediyor 50 dolarla esir gibi insan çalıştırmakla rekabet olamaz. Alın teri, insan emeğini bu denli sömürmeye çalışan zihniyet ülkesine fayda getiremez dedi.

“Bunlar esir gibi insan çalıştırmak isteyen vahşi ve kapitalist insanlarladır”

Soyer, Kıbrıs Türk halkı ve saygıdeğer bir sürü kişinin görüşlerinin bu olmadığını biliyorum. Bu açıklamalara demokratik tepki gösterilmesi gerekmektedir. Bunlar maalesef esir gibi insan çalıştırmak isteyen vahşi ve kapitalist insanlarladır. Aklı başında birçok sanayici bu işe tepki göstermeli diyerek sözlerine son verdi.