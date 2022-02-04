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Soyer: CTP hangi yüzle Ankara’ya gidecek diyenlerin şimdi dediğine bak!

Ferdi Sabit Soyer, UBP'ye yönelik “Yüzüne tüküreceğinin yüzünde hiç olmazsa öpebileceğin bir yer bıraksaydın” diye yazdı.

04 Şubat 2022 Cuma 18:20
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Soyer: CTP hangi yüzle Ankara’ya gidecek diyenlerin şimdi dediğine bak!
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Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, seçimden önce CTP’nin hangi yüzle Ankara’ya gideceğini sorgulayanların şimdi de CTP’nin elini taşın altına koymasından söz ediyor. Bu nasıl oluyor?” diye sordu.

Soyer, “Yüzüne tüküreceğinin yüzünde hiç olmazsa öpebileceğin bir yer bıraksaydın” diye yazdı.

Soyer sosyal medya hesabından şöyle yazdı;

“Seçimde ‘CTP Hangi yüzle Ankara'ya gidecek’ diye Meclis oturumunu, Türkiye sevgisini istismarla ele alan UBP şimdi ‘CTP elini taşın altına koysun’ diyor. ‘Hangi yüzle’  deyip önce aynaya baksınlar. Yüzüne tüküreceğinin yüzünde hiç olmazsa öpebileceğin bir yer bıraksaydın"

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