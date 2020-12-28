Ülkede ciddi bir ekonomik sıkıntı olduğuna dikkat çeken Soyer, “Ekmek küçüldükçe dilim kavgaları başladı. Bu ülkede özel sektör çalışanlarının koşulları acilen düzeltilmelidir. Çalışanlar birbiriyle rekabet halinde olmamalı. Bu ne iş yerlerine, ne de topluma huzur getirmez. O yüzden idareciler toplumsal varoluşa yönelen bir siyaset uygulamalı. Kamunun ve özel sektörün sendikalarıyla, iş dünyasını bir araya getirip, bu kötü günleri elbirliğiyle aşabilirdik. Bu toplumun tarihinde bu çok yaşandı” dedi.