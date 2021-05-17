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Soyer: “Elektrik zammı hayat pahalılığına yansıyacak”

Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, TV 2020’de katıldığı televizyon programında Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:01
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Soyer: “Elektrik zammı hayat pahalılığına yansıyacak”

GÜNDEM KIBRIS

Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, TV 2020’de katıldığı televizyon programında Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in dar milliyetçilik üzerinden siyaset yaptığını söyleyen Soyer, Anastasiadis’in para ile pasaport sattığını ve bununla ilgili mahkemeye çıktığını, annesi veya babasının Kıbrıslı olup da pasaport alamayan çocukların olduğunu söyledi.

Bütçe Plan Komitesi’nde hükümetin çoğunlukta olduğunu söyleyen Soyer, elektrik zammının ne kadar ötelenmesinin, eninde sonunda hayat pahalılığına yansıyacağını söyledi.

Son Güncelleme: 17.05.2021 10:05
Anahtar Kelimeler:
Ferdi Sabit Soyer
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