Soyer: “Elektrik zammı hayat pahalılığına yansıyacak”

GÜNDEM KIBRIS

Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, TV 2020’de katıldığı televizyon programında Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in dar milliyetçilik üzerinden siyaset yaptığını söyleyen Soyer, Anastasiadis’in para ile pasaport sattığını ve bununla ilgili mahkemeye çıktığını, annesi veya babasının Kıbrıslı olup da pasaport alamayan çocukların olduğunu söyledi.

Bütçe Plan Komitesi’nde hükümetin çoğunlukta olduğunu söyleyen Soyer, elektrik zammının ne kadar ötelenmesinin, eninde sonunda hayat pahalılığına yansıyacağını söyledi.