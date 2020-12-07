SOYER: “ERKEN SEÇİM İÇİN EN UYGUN TARİH EYLÜL’DÜR”

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Soyer programda yaptığı değerlendirmelerde, bir toplumsal platform oluşturulmalı ve toplumun her kesimin konuşup, görüşlerini aktarabileceği ve kurulacak olan hükümetle birlikte çalışabileceği bir yapı oluşturulması gerektiğini söyledi ve “Günü birlik değil, uzun erimli yaklaşımlar içine gireceği bir sistem olmalı. Bir de ‘Türkiye beğendiğine para verir, beğenmediğine vermez’ anlayışını bir kenara bırakmalıyız. Bu topluma büyük zarar veriyor” dedi.

Haziran ayında Ersin Tatar’dan boşalan koltuk için bütün adada sandık kurulacağını söyleyen Soyer, “İcraat hükümeti kursanız, bir milletvekili için seçim olacak. O zaman ortaklar birbirine girecek ve partiler birbiri ile kavga edecek. O yüzden kurulacak hükümetin ileriye gitme şansı yoktur. Zaten Nisan-Mayıs gibi seçim yasakları başlar. O yüzden en uygunu Eylül-Ekim gibi bir seçime gitmektir” dedi.