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Soyer: “Halkın gözüne kum atarak, gerçekler gizlenemez”

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, TV 2020’de katıldığı televizyon programında, Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 09:57
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Soyer: “Halkın gözüne kum atarak, gerçekler gizlenemez”

GÜNDEM KIBRIS

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, TV 2020’de katıldığı televizyon programında, Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre görüşmelerinde toprak konusunda yapmış olduğu öneriyi yorumlayan Soyer, “Sayın Tatar, ‘Yüzde 6 daha fazla toprak verilebilir’ diye bir söylemde bulunduydu. Ancak bu önerilerde bu yok, ‘Sınır ayarlamaları yapılacak’ dendi. Daha fazla toprak tavizi verebilecek mesajını da, beni devlet olarak kabul et diyerek de veriyor. Ben daha fazla toprak verilecekse, şiddetle karşı çıkacağım. Senin kuzeyde yaşayabilmen için, yeterli toprağa sahip olabilmen gerekmektedir. Geleceği mahvetme hakkına sahip değilsiniz siz. Kıbrıs Türk tarafı sizin ideolojik duygularınıza kurban edilemez. Halkın gözüne kum atarak, bu gerçekler gizlenemez” dedi.

Son Güncelleme: 03.05.2021 10:04
Anahtar Kelimeler:
Ferdi Sabit Soyer
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