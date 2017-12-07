Soyer: "KKTC’de yüzde 55 yabancı çalışan"

Eski Başbakanlardan ve Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, Haberal Kıbrıslı'dan Candan Mert'e özel olarak yaptığı açıklamasında, Çalışma Bakanlığı’nın paylaştığı KKTC içersindeki çalışanların oranlarını değerlendirerek, “Emek gücü yabancılaştırılan bir toplumda demokrasi dinamizmi zayıflar” ifadelerini kullandı.

“Memur olma ümidi ile iş sahalarından uzak duruluyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, Çalışma Bakanlığı’nın Kuzey Kıbrıs içerisindeki çalışanların yüzde 55’inin yabancı ve üçüncü dünya ülkelerinden, yüzde 45’inin ise KKTC vatandaşlarından oluştuğu yönünde açıklamasının bulunduğunu kaydederken, bu konuda birtakım eleştirilerde bulundu. Soyer,KKTC içerisindeki eğitim sistemi kapsamında genç nüfus ve diğer insanların kamuda görev alma arzusunda bulunduklarını belirtirken, bu bağlamda üretken alanlarda emek ve teknik işlere beceri ile katılım konusunun toplumda işlevini yitirerek köreldiğini ifade etti.

Soyer, bir kısım iş dünyasının da ucuz emekle gelişme temelinde, özellikle çalışma yaşamının pek çok alanında yabancı iş gücü kullanıldığını dile getirirken, bu yüzden memlekette yetişen ve gelişen pek çok gencin yanlış eğitim sisteminin oluşturduğu ‘mesleksiz kalma’ durumu ile karşı karşıya kaldıklarının ve aynı zamanda ‘kamuya memur olma’ ümidi ile iş sahalarından uzak durmaya başladıklarının altını çizdi.

“Emeğin yabancılaştığı ülkede demokratik dinamizm olmaz”

Ferdi Sabit Soyer, Kuzey Kıbrıs içerisindeki yapı çerçevesinde, mandıradan inşaata, inşaattan turistik tesislere, turistik tesislerden bütün mağazalara, hatta ev işlerine kadar her alanda tamamen yabancı ve üçüncü ülkelerden insanların getirilip KKTC içerisinde çalıştırılmaya başladıklarını kaydetti. Emeğin yabancılaştığı bir memlekette demokratik dinamizmin olmayacağını savunan Ferdi Sabit Soyer, bu sorunu eğitim sistemi, çalışma yaşamı ve üretkenlik temelinde her yönü ile yeniden ele alınması gerektiğini aktardı.

Çalışma Bakanlığı’nın açıklamış olduğu verilerin toplum olarak kendimizi ciddi bir sorgulamaya ihtiyaç duyulmasının şart olduğunu belirten Ferdi Sabit Soyer, veriler çerçevesinde her kesimin bu bağlamda incelemeye alınması gerektiğinin altını çizdi.