Soyer, 'Maraş' konusunda konuştu

Geçtiğimiz gün Kapalı Maraş'ta gerçekleştirilen toplantı hakkında görüşlerini bildiren eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, "Attığımız taş ürkütülen serçelere değmedi" dedi.

Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, Diyalog TV’de Çiğdem Aydın’ın sunduğu ‘Güne Merhaba’ programına konuk oldu. Geçtiğimiz gün Kapalı Maraş’ta gerçekleşen ‘Kapalı Maraş Açılımı’ konulu toplantıya ilişkin görüşlerini dile getirdi.

SOYER: "HUKUKİ YANI DA OLAN SİYASAL BİR KONU"

Ferdi Sabit Soyer, olayın hukuki yanı da olan siyasal bir konu olduğunu vurguladı. Bu konunun bu şekilde ele alınmadığı sürece çıkış yolu bulunamayacağını kaydeden Soyer, “Tek yanlı adım attığınızda siyasi anlamda kaos yaratırsınız hem toplumsal alanda hem de uluslararası alanda” dedi.

Bunun sonucunda sadece şu anki mevcut statükonun güçlendirileceğini belirten Soyer, “Maraş konusu böyledir” dedi. KKTC yetkilisi olarak bu konferansa katılan kişilerin şunu ifade etmesini beklerdim: Maraş konusunda 2019 Ağustos ayında KKTC yüksek mahkemesi bir karar aldı.

Bu karardan hiçbir yetkili bahsetmedi. Bu karar nerededir? Yüksek mahkemeyi yok mu sayıyoruz?” dedi.

“DUYGUSAL VE HİSSİ KONUŞMALAR YAPILDI”

Kapalı Maraş’ta ‘Duygusal ve hissi’ konuşmalar yapıldığını ifade eden Soyer, bu durumun bir fayda getiremeyeceğini söyledi. Söz konusu durumun tek yanlı bir adım olduğuna vurgu yapan Soyer, “Attığımız taş ürkütülen serçelere değmedi” şeklinde konuştu.

Bu konuları daha akla selim ele almak gerektiğine dikkat çeken Soyer, “Siz Maraş konusunu yalnız hukuki bir konu olarak ele alırsanız, Kıbrıs konusu gibi siyasal ve çok yönlü olan bir konuyu zayıflatırsınız. Bu toplantı fayda getirmemiştir ve bu çok büyük bir sıkıntıdır” dedi.