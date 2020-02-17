Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Haluk Levent Kıbrıs'ı Salladı
Haluk Levent Kıbrısı Salladı
Gece yatmadan önce bir avuç kabak çekirdeği yerseniz…
Gece yatmadan önce bir avuç...
Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı
Samsung yeni telefonları S20 ve...
Fazla vitamin hasta edebilir
Fazla vitamin hasta edebilir
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor

Soyer, 'Maraş' konusunda konuştu

“Attığımız taş ürkütülen serçelere değmedi”

17 Şubat 2020 Pazartesi 09:29
Soyer, 'Maraş' konusunda konuştu
banner48
Geçtiğimiz gün Kapalı Maraş'ta gerçekleştirilen toplantı hakkında görüşlerini bildiren eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, "Attığımız taş ürkütülen serçelere değmedi" dedi.

Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, Diyalog TV’de Çiğdem Aydın’ın sunduğu ‘Güne Merhaba’ programına konuk oldu. Geçtiğimiz gün Kapalı Maraş’ta gerçekleşen ‘Kapalı Maraş Açılımı’ konulu toplantıya ilişkin görüşlerini dile getirdi.

SOYER: "HUKUKİ YANI DA OLAN SİYASAL BİR KONU"

Ferdi Sabit Soyer, olayın hukuki yanı da olan siyasal bir konu olduğunu vurguladı. Bu konunun bu şekilde ele alınmadığı sürece çıkış yolu bulunamayacağını kaydeden Soyer, “Tek yanlı adım attığınızda siyasi anlamda kaos yaratırsınız hem toplumsal alanda hem de uluslararası alanda” dedi.

Bunun sonucunda sadece şu anki mevcut statükonun güçlendirileceğini belirten Soyer, “Maraş konusu böyledir” dedi. KKTC yetkilisi olarak bu konferansa katılan kişilerin şunu ifade etmesini beklerdim: Maraş konusunda 2019 Ağustos ayında KKTC yüksek mahkemesi bir karar aldı.

Bu karardan hiçbir yetkili bahsetmedi. Bu karar nerededir? Yüksek mahkemeyi yok mu sayıyoruz?” dedi.  

“DUYGUSAL VE HİSSİ KONUŞMALAR YAPILDI”

Kapalı Maraş’ta ‘Duygusal ve hissi’ konuşmalar yapıldığını ifade eden Soyer, bu durumun bir fayda getiremeyeceğini söyledi. Söz konusu durumun tek yanlı bir adım olduğuna vurgu yapan Soyer, “Attığımız taş ürkütülen serçelere değmedi” şeklinde konuştu.

Bu konuları daha akla selim ele almak gerektiğine dikkat çeken Soyer, “Siz Maraş konusunu yalnız hukuki bir konu olarak ele alırsanız, Kıbrıs konusu gibi siyasal ve çok yönlü olan bir konuyu zayıflatırsınız. Bu toplantı fayda getirmemiştir ve bu çok büyük bir sıkıntıdır” dedi.

 

Anahtar Kelimeler:
Kapalı MaraşFerdi Sabit Soyer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş 2020-02-17 11:34:33

'' Duygusal ve hissi konuşmalar''... Daha güzel özetleyemezdiniz!...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Atalay 2020-02-17 12:30:16

Çıkıp kim "Tatari'nin bir senaryosuydu bu" diyecek acaba? Aklı başında insan bunu bekler...Yoksa bunların yaptığı şovdan öte bişey değildir..Ayak patırtısı..O kadar ..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs ve Fransa’dan ortak tatbikat!
Güney Kıbrıs ve Fransa’dan ortak tatbikat!
Haftalık trafik raporu açıklandı
Haftalık trafik raporu açıklandı
Les Ambassadeurs CEO’ su Hüseyin Eken, Yöneticilerine “Eğitimcinin Eğitimi Kursu” düzenledi…
Les Ambassadeurs CEO’ su Hüseyin Eken, Yöneticilerine “Eğitimcinin Eğitimi Kursu” düzenledi…
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim