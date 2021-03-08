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SOYER: “REEL SEKTÖR İÇİN AYRILAN BÜTÇE DAHA DA ARTIRILMALIYDI”

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, Diyalog TVde katıldığı Güne Merhaba programında Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

08 Mart 2021 Pazartesi 09:47
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SOYER: “REEL SEKTÖR İÇİN AYRILAN BÜTÇE DAHA DA ARTIRILMALIYDI”

GÜNDEM KIBRIS

Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nü değerlendiren Soyer, “Belirtilen katkı çok önemli katkıdır. Ancak bunun garantisi var mı? 80 milyonluk, salgına karşı reel sektöre destek var içinde. Şu an için 57 bin kişi işçi istihdam formuna başvurmuştur. Pandemiden dolayı esnafın ve ekonominin dibe vurduğu bu günlerde, esnafa, turizme ve diğer reel sektörün unsurlarına daha fazla katkı ayrılmalıydı. Bunu hükümetin, Türkiye Hükümeti’ni ikna etmesi lazımdı, ama bunu yaparken de verilerle yapmalıydı” dedi.

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