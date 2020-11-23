SOYER: “SAYGI DİLİNİ BIRAKMAMALIYIZ”

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Yeni kurulacak olan hükümet çalışmalarını ve yaşanan süreci değerlendiren Soyer, “Ne kadar sert konuşursak konuşalım, saygı dilini bırakmamalıyız. Gönül kırmak kadar kolay bir şey olamaz. Ama tamiratı çok zordur. Çıkartmamız gereken derslerden en önemlisi budur bu süreçte. Hükümeti kurma çalışmalarında başarılar dilerim. Bellidir ki kurulacak olan hükümet modeli kısa erimli bir hükümet olacak” dedi.

Seçim Yasası’nın da gündeme getirilip, gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyleyen Soyer Türkiye ile ilişkilerde, “Kurulacak olan hükümet, Türkiye ile de konuşabilmeli ve sonraki süreçte yardım konusunun da ele alınması gereklidir. Bu yardımlar takvimlendirilmelidir” dedi.