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Soyer: Sizin İşiniz Buysa Hapı Yuttuk

Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

12 Mayıs 2022 Perşembe 10:19
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Soyer: Sizin İşiniz Buysa Hapı Yuttuk

ÖZEL HABER

Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Soyer, “Son yaşadığımız rezalette Sayın Tatar Pazartesi yada Salı günü UBP yetkili organları toplanacak ve karar verilen kişiye görevi vereceğim dedi. Pazartesi günü grup toplantısı yapıldı ve Sucuoğlu açıklama yaptı Çarşamba günü PM karar verecek dedi. Ancak UBP’de kimin hükümet kuracağına dair toplantı yapıldığı sırada Cumhurbaşkanı Üstel’i çağırıp görevi ona veriyor. Ne oldu? UBP genel sekreteri çıkıp açıklama yaptı genel başkandan başka kimseye görev verilemez diye. Ne oldu?” diye sordu.


Soyer, “Şuanda yaşananlar halkın iradesine tecavüzdür. Bu malın sahibi halktır. Bu çerçevedeki pozisyon o iradeyi yok etmeye yöneliktir. O yüzden esas olan tekrar halka gitmektir. Bu yaşananlara göz yummak mı gerektir? Son seçimlerde ne oldu? UBP iktidar bizim işimiz dedi. Sizin işiniz buysa hapı yuttuk. Türkiye ile en iyi ilişkileri biz kuracağız dediler. Bunun da olmadığı ortaya çıktı. Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiyi yaratma, kendi demokratik geleceğini geliştirme zeminini ortaya çıkardı bu yaşananlar ve bunun tek yolu halkın iradesidir. Şuanda bütün siyasi partilerin nasıl ekonomik krizden ortaya çıkacağımızı ortaya sunmaları gerekir. Artık ucuz işlerle siyaset yapmak ve oy almak mümkün değildir. Evet, seçimin olması gerekiyor. Ancak toplumun isteklerine siyasi güçlerin cevap vermesi gerekir. Ancak halka planların anlatılması gerekiyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Sabit SoyerGÜNDEM KIBRISÇiğdem Aydın
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