SOYER: “TOPLUM HER GEÇEN GÜN KAYBEDİYOR”

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Soyer programda yaptığı değerlendirmelerde, bir toplumsal platform oluşturulmalı ve toplumun her kesimin konuşup, görüşlerini aktarabileceği ve kurulacak olan hükümetle birlikte çalışabileceği bir yapı oluşturulmalı. Bu toplumun artık şayâsız günlere ihtiyacı olduğunu söyleyen Soyer, “Her geçen gün üretenler, esnaf, üniversiteler, insanlar kaybediyor. Ama dar bir kesim kazanıyor. Bankalardaki kur farkından dolayı bazı dar kesim kazanıyor. Bu krizden ve pandemiden en çok devlet kazandı” dedi.