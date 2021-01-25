SOYER: “TOPLUMSAL PLATFORM OLUŞUTURULMASINA İHTİYAÇ VAR”

ÖZEL HABER

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Pandemi koşullarını değerlendiren Soyer, “Güney Kıbrıs’ta ekonomik destek programı cirosuna göre açıklandı. 1000 Euro’dan 30 bin Euro’ya kadar destek verildi. Yani kelle başına şu kadar değil. Bu çok önemli bir unsurdur. Kira konusuna da değindiler ve mal sahiplerine, kirayı düşürenlere teşvikler verildi. İşte bütün bunları yapabilecek bir ortama ihtiyacımız var bizim. Tüm kesimler toplumsal bir platformda buluşturulmalıdır. Ancak bu olursa işler organize edilir. Bu yapılmıyor bu memlekette. Kapanalım. Ama buna bağlı olarak, ‘benim hayatımı ve işletmemin hayatını nasıl sağlayacağım?’ Sorusuna cevap yok. Bu kez kapanmaya karşı bir reaksiyon oluyor. Bu kez emekçiler iş sahiplerine karşı öfke kusuyor, dönüp iş sahipleri de emekçilere öfke kusuyor. Bu kez de sivil itaatsizlik başlıyor. Ama destek alınmazsa, nasıl ayakta kalacak insanlar, işletmeler? Belki kredi borcu var, düzenli ödemesi gerekiyor. Bir kapattın, iki kapattın. Üçüncü de kapanmayacak ve sana karşı direnişe geçecek. O yüzden bir kriz masası ve toplumsal platforma ihtiyaç var. Ortak paydada buluşmak açısından” dedi.

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