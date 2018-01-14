Uzun süre tartışmalara neden olan erken seçim kararı 7 Ocak’ın ardından yerini hükümet kurma tartışmalarına bıraktı. Seçimlerde halk KKTC Cumhuriyet Meclisi’ne girecek isimleri belirledi ancak, meclise girmeye hak kazanan bazı partilerin seçimleri birinci olarak tamamlayan Ulusal Birlik Partisi ile koalisyon hükümeti kurmayı reddettiği yönündeki açıklamalar hem siyasiler hem de halk arasında tartışmaya neden oldu. KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde daha önce uzun süreler görev yapan siyasi isimler konu ile ilgili görüşlerini bildirdi.

Kıbrıs Postası’ndan Nadire Bahadi'ye konuşan kıdemli siyasetçiler seçim sonuçlarını da değerlendirirken, bazı siyasiler halkın iradesi ile meclise girme hakkı kazanan ve koalisyon kurmak istemediklerini söyleyen parti başkanlarının etik bir tavır sergilemediğini savundu. Bazı siyasiler ise Ulusal Birlik Partisi ile koalisyon hükümeti kurulmak istenmemesinin nedenini Ulusal Birlik Partisi’ne olan güvensizlik ve seçim öncesinde sergilenen tavırlar olarak açıkladı.

Soyer: UBP ile koalisyon reddinin nedeni güvensizlik ve Özgürgün’ün tavırları

Konu ile ilgili görüş veren Ferdi Sabit Soyer bir seçim sonucu çıktığını ancak bu sonucun özlü konuların yeterince tartışılmadan yürütülen bir kampanya sonucu çıktığını kaydetti. Bu kampanya sürecinde popülist politikaların uygulandığının bir kez daha ortaya çıktığını belirten Soyer, “vatandaşlık, arsa dağıtmak, küçük imkânlar dağıtmak, iş vaatleri vermek ve insanların yoksulluğu ile ekonomik sıkıntıları ile boş bir kısım vaatlerle onların iradelerini etkilemek yine geçerakçe oldu” şeklinde konuştu.

Bu yapının enine boyuna tartışılması gerektiğini söyleyen Soyer, bu sonuçların toplumun kangrenleşmiş temel sorunlarını çözme iradesi olmadığını gösterdiğini söyledi. Tek amacın seçim kazanmak olduğunu söyleyen Soyer, sadece iktidar için değil alternatif olması gereken partilerin içyapısı içinde seçimi kazanmak amacı için her şeyin mübah olduğunu kaydetti. “Amaç seçim kazanmaktır, her şey mubahtır kültürü Kıbrıs Türk halkının hak etmediği bir olgudur” diyen Soyer, “tahmin ettiğim gibi çok partili ve kaotik bir meclis oluştu. Buna rağmen hiçbir zaman ümidimizi yurdumuzdan kesmememiz lazımdır” dedi.

“CTP daha önce ideolojik ve politik riskler göze alarak Ulusal Birlik Partisi ile koalisyon hükümeti kurdu” diyen Soyer, o dönemde Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün hükümeti bozup DP ile koalisyona gittiğini ancak bunun da çok uzun sürmediğini ve Ulusal Birlik Partisi’nin erken seçime gitme kararı aldığını söyledi. Soyer Ulusal Birlik Partisi ile koalisyona gidilmek istenmemesinin birinci sebebini güvensizlik olarak açıklarken, ikinci sebebin de Özgürgün’ün seçim kampanyası sürecinde hiçbir parti genel başkanı ile muhatap olmayıp sergilediği tavırlar olduğunu belirtti.

Avcı: UBP’nin olmadığı bir koalisyonun güçlü bir koalisyon hükümeti olmayacak

Seçim sonuçlarını Kıbrıs Postası’na değerlendiren Turgay Avcı seçimlerde halkın 6 siyasi partiyi mecliste görevlendirdiğini söyledi. Halkın bu kapsamlı seçim sistemi ile 6 partiye gidin ve görev yapın sorunlara ortak akıl ile uzlaşarak halkı rahatlatın dediğini söyleyen Avcı, seçimlerden önce Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın tek başına iktidar olmazsak hiçbir parti ile koalisyon kurmayız dediğini ancak siyasetin sorunları çözme, sıkıntıları aşma sanatı olduğunu ve bu kesin tavrın siyasete yakışır bir yaklaşım olmadığını söyledi. Özersay’ın bu tavrı ile sadece tek başıma iktidar olursam hizmet verebilirim mesajı verdiğini söyleyen Avcı, olgun bir seçim yaşandığını bunun sonunda da halkın UBP’yi birinci parti seçtiğini söyledi. Her koşulda bu sonuçlara halkın iradesi olması nedeni ile saygı duyulması gerektiğini söyleyen Avcı, daha ilk geceden UBP ile koalisyon hükümeti kurmayacağı sözleri yükseldiğini kaydetti. UBP’nin olmadığı bir koalisyonun güçlü bir koalisyon hükümeti olmayacağını söyleyen Avcı, bu şekilde bu ülkenin çözüm bekleyen sorunlarının çözüme kavuşturmayacağını söyledi. “UBP ile koalisyon kurmama düşüncesi siyaseten kabul edilebilir değil” diyen Avcı, bu tavrı takınan siyasi partilere olası bir seçimde halkın ceza keseceğini belirtti ve bir seçim daha kaldıramayacak olan halkın iradesini Ulusal Birlik Partisi’nden kullanarak UBP’nin tek başına iktidar olmasını sağlayacağını söyledi. Seçimden sonra yüzlerce insanla görüştüğünü belirten Avcı halkın ortak görüşünün “hiç bir siyasi partinin ben bu oyunu benim istediğim gibi olmazsa oynamam deme lüksü yoktur” yönünde olduğunu söyledi.

Halkın mesajı açıktır diyen Avcı, “halk yeni arkadaşları meclise gönderirken gidin görev yapın çok iddialıysanız yanışlar olduğu konusunda, ortaya çıkacak yanlışlara hayır deyin hükümette, doğru öneri ve yasaları getirin ve halk sizi izlesin mesajını verdi” dedi.

Hasipoğlu: “Halk tarafından kendisine görev verilen partiler bunu yerine getirmeli”

Seçimin Ulusal Birlik Partisi’nin zaferi ile sonuçlandığını belirten Ertuğrul Hasipoğlu ise bundan sonra seçimlerde sıkıntı yaşanmaması adına tek ihtimalin başkanlık sistemi olduğunu söyledi. Şimdi seçilmiş olanların Haziran ayında yerel seçimler ile birlikte başkanlık seçimine gidilmesi gerektiğini söyleyen Hasipoğlu, başkanın hükümeti kurup meclisin denetleme ile yasama görevini yapması gerektiğini belirtti. Bundan sonraki seçimlerin bu sayede garanti altına alınacağını söyleyen Hasipoğlu, seçime giren ve halk tarafından kendisine görev verilen partilerin bu görevi yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Hasipoğlu, yeniden erken seçime gidilmesi halinde ise halkın, iradeye karşı gelen partileri cezalandıracağını ve hesabını soracağını kaydetti.

Faydalı: “Görüşüp tartışmadan koalisyona gidilmeyeceği söylemleri demokrasi açısından yanlıştır”

Seçim sonuçlarını Kıbrıs Postası’na değerlendiren bir diğer tecrübeli siyasetçi ise Hatice Faydalı oldu.

Halkın iradesine herkesin saygısı olması gerektiğini söyleyen Faydalı, “demokrasilerde yapılan seçimlerde birinci, ikinci, üçüncü partiler belirlenir. Bu seçimlerde de halk bu iradeyi gösterdi. Olması gereken UBP başkanlığında bir koalisyon iktidarıdır” şeklinde konuştu. Hiç bir görüşme yapılmadan ve uzlaşılamayacak konular belirlenmeden UBP ile koalisyona gidilmek istenmediği yönündeki açıklamaların yanlış olduğunu söyleyen Faydalı, halkın demokratik iradesine aykırı davranıldığını belirtti.

Emiroğulları: “Sol görüşlü partiler toparlanmazsa bu sonuçlar yerel seçimlere yansıyacak”

Seçimlerin sol görüşün kan kaybettiğini söyleyen Mustafa Emiroğulları ise bu durumdan üzüntü duyduğunu belirtti. TKP-YG olarak bekldikleri başarının da elde edilememesinden dolayı da üzgün olduğunu söyleyen Emiroğulları, Kıbrıs Türk toplumu adına yürekten bir mücadele verdiklerini söyledi. Sol görüşün büyük bir düşüş yaşadığının görüldüğünü belirten Emiroğulları, “sosyal demokrat olarak kendini niteleyen kesimlerin Türk toplumunun geleceği açısından ülkedeki mevcut statükonun ortada olan yanlış icraat ve yolsuzlukların sonlandırılması ve ülke gençlerinin geleceği için bu seçimi iyi sentez etmesi gerekmektedir” dedi. Kişisel v makam kavgalarını bırakıp şapkayı masaya koymak gerektiğini söyleyen Emiroğulları, önümüzde bir yerel seçim olduğunu anımsatarak bu sonuçların yerel seçimlere yansımaması gerektiğini söyledi. UBP ile koalisyona gidilmemesinin sebebini de seçimlerden önce söylenen söz ve tavırlar olduğunu söyleyen Emiroğulları, bu nedenle sol partilerin özellikle UBP ile hükümet kurma yönünde geri durduğunu kaydetti.