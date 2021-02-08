SOYER: “YAŞAM KALİTESİ BOZULDUKÇA, TOPLUMSAL RİSKLER ARTIYOR”

ÖZEL HABER

Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Kredi borçlarının ötelenmesi konusunda bir soruyu değerlendiren Soyer, “Kredi Garanti Fonu’nun güçlendirilmesi gerekir ki, vatandaşın yükünü biraz rahatlatsın. Bu da ciddi bir kaynak ister. Yaşam kalitesi bozuldukça, toplumsal riskler de artıyor. İnsanların yaralarına merhem sürmemiz gerekiyor ki, sosyal bir patlama yaşanmasın. Bu 1500 TL’leri de insanlara süründürerek vermeyin. İnsanları grup grup ayırarak, insanları devlete karşı soğutuyorsun. Bu kötü bir şey” dedi.

Türkiye’deki hellim fiyatlarıyla, ülkemizdeki hellim fiyatlarının farkını da yorumlayan Soyer, “Türkiye’de satılan tüm hellimlere devlet ihracat teşvikleri veriyor. Oradaki süt ürünleri ile rekabet edebilmesi açısından. O yüzden Türkiye’deki fiyatlarla buradaki fiyatları kıyaslamamak lazım” dedi.