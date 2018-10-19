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Soygun olayı çözülüyor

Soygun olayında tutuklanan zanlılar Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

19 Ekim 2018 Cuma 16:15
Soygun olayı çözülüyor

(Kamalı Haber) - Erdemli’de meydana gelen “Soygun” , “Şiddet tehdidi” , “ Geceleyin ev açma” ve Tecavüzkar alet taşıma” suçlamaları ile tutuklanan zanlılar Mehmet Demir, Mehmet Çetin ve Yunus Emre Bebek, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Aytaç Çebi olayla ilgili bulguları aktardı. Çebi, 15 Ekim’de saat 01.00’de Erdemli’de Nermin Hasdağ’a ait ikametgahın kapısını hasar yapmadan açıp, içeriye giren faili meçhul kişinin, konu ikametgahın yatak odasında yatan müştekinin ağzını eli ile kapatıp, üzerinde bulunan iki adet yüzük, bir adet kolye ve küpeleri aldıklarını anlattı.    

   Polis memuru Aytaç Çebi, Neriman Hasdağ’ın elbise dolabında bulunan 7 bin TL ve cüzdanındaki 400 TL’yi çaldıklarını belirtti. Çebi, soyguncunun elindeki metal çubuğu kadına göstererek, “Bu olayı birine bildirirsen, seni öldürürüz. Seni bu çubukla deşeriz” diyerek, şiddet tehdidinde bulunduklarını mahkemeye aktardı.

   Polis memuru Çebi, zanlıların suçlamaları reddettiğini ancak telefon dökümleri alındığını ve olay mahallinde olay saatinde birbirleriyle görüşme yaptıklarının belirlendiğine vurgu yaptı.

   Olayla ilgili Mehmet Demir ve Yunus Emre Bebek’in ifade verdiğini söyleyen Çebi, tahkikatın çok yönlü devam ettiğini kaydetti. Çebi, zanlıların iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

   Mahkemede söz alan Mehmet Çetin ve Mehmet Demir, suçlamaları reddetti. Yunus Emre Bebek ise, “Alkollüydüm. Mecbur kaldığım için yaptım. Cezamı çekmek istiyorum” dedi.  

   Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
ErdemliSoygunTutuklamaHaberGündemKıbrıs
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Ali 2018-10-19 16:27:45

En güzel ceza bunları ülkelerine yollamaktır.

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