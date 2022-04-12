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Soygun, Yaralama, Zorla İnsan kaçırma, Ciddi Darp

Lefkoşa'da meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İdrissa Adamu ve Stephen Itor Odey yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Nisan 2022 Salı 14:57
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Soygun, Yaralama, Zorla İnsan kaçırma, Ciddi Darp

(Kamalı Haber) 

Lefkoşa'da meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İdrissa Adamu ve Stephen Itor Odey yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Turgay Ok, iki zanlının Soygun,Yaralama, Zorla İnsan kaçırma, ciddi darp, kanunsuz bıçak taşıma suçlarına methaldar olduğunu söyledi.

Ok, 31 Mart 2022 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan yurt odası içerisinde zanlı İdrissa Adamu'ya ait dizüstü bilgisayarı sirkat ettiği gerekçesi ile zanlı Stephen Itor Odey ve kimliği henüz tespit edilemeyen iki şahıs ile birlikte konu adreste misafir olarak bulunan Arnold Kipsang Rop'un vücudunun muhtelif yerlerine yumruk ve tekme atmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiklerini belirtti.

Polis, zanlı Stephen Itor Odey’in adı edilenin sırtının sol üst tarafına tasarrufunda bulundurduğu bıçağı bir kez sokmak sureti ile yaralanmasına sebep olduğunu anlattı.

Polis, akabinde zanlıların Arnold Kipsang Rop'un giymiş olduğu pantolonunun cebinde bulundurduğu Samsung A10s marka cep telefonunu zor kullanarak alıp soygun suçunu işleyip rızası hilafında zorla kendisini darp ederek yurt binası dışarısına çıkarıp, Zanlı 1 Idrissa Adamu’nun kullanımında bulunan gri renk kiralık araca bindirerek Bardak sokak no:6 Hamitköy adresine kaçırıp, burada yine ciddi bir şekilde darp ettiklerini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak 02.04.2022 tarihinde Zanlı 1 İdrissa Adamu ve Zanlı 2 Stephen Itor Odey’in Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilmiş olan derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlıların tutuklu yargılanmalarını talep etti. Zanlı 1’in avukatı tutukluluk talebine itiraz etti. Savcı Hasan Boşnak, suçun ciddiyetine vurgu yapıp, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların davalarında hazır olması maksadı ile 40 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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