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"Soyguna kapı aralıyorlar"

CTP Milletvekili Salahi Şahiner yaptığı açıklamada, “KIBTEK’in üzerine çullanmış organize çete, gözümüzün içine baka baka halkı aptal yerine koyarak yine başka bir soyguna kapı aralıyor” dedi…

27 Ekim 2022 Perşembe 10:55
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"Soyguna kapı aralıyorlar"



CTP Milletvekili Salahi Şaniner’in açıklaması şu şekilde: 

KIBTEK’de göstermelik ihaleye çıkılıyor. Ne ilginçtir ki 13 dolara yakıt getireceği teklifini veren ve yönetim kurulu başkanı tarafından 1 milyon $ teminat verdiği yalanının söylendiği firma, çark ederek; yakıtı getiremeyeceğini söylüyor. Yine ne ilginçtir ki, bu gelişmeyle birlikte İÇKALE firması, üç gün öncesinden Rusya’dan yüklediği yakıt ile birlikte bekletiliyor. Kurum üzerinde hangi oyunlar oynanıyor ve kimler bu oyunlara alet oluyor? Nasıl organize işler bunlar?
KIBTEK’in üzerine çullanmış organize çete, gözümüzün içine baka baka halkı aptal yerine koyarak yine başka bir soyguna kapı aralıyor. Mantık aynı: Yakıt bitti, İÇKALE yetiş!

KKTC Devleti’nin hükümet yetkilileri belli ki koltuk uğruna, makam uğruna hatta ‘’vurgun’’ aşkına bu soyguna ortak oluyor, birilerinin cebine oluk oluk para akıtmak için, usta oyunculara taş çıkartacak bir performansla rol kesiyor.
13 dolara yakıt getirmekle övünen hükümet yetkilileri, teknolojinin arşa çıktığı bu yüzyılda, yine akaryakıtımız yok bahanesinin arkasına saklanarak ülkeyi karanlığa gömmek üzere.
İşte hükümetinizin yakıt ihalesini birilerine peşkeş çekmek için zorunlu evrak olmaktan ÇIKARDIĞINIZ 'rafineri opsiyon belgesi', 'gemi opsiyon belgesi' gibi evrakların gerekliliği tam da bu !

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