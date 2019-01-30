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Soyguncuların cezası düşmedi

Nebi Kansu ve Hasan Yüksel Soyder’in ceza indirimi talebi reddedildi

30 Ocak 2019 Çarşamba 12:46
Soyguncuların cezası düşmedi

(Kamalı Haber) - Girne’de 24 Ağustos 2015 tarihinde, Bektaş Gıda Market’in hemen çıkışında, marketin muhasebe sorumlusuna yönelik soygun girişimi sonucu polis tarafından tespit edilerek tutuklanan ve yargılannarak 6’şar yıl hapis cezası alan sanıklar Nebi Kansu ve Hasan Yüksel Soyder’in ceza indirimi talebi reddedildi. İki sanık cezanın fahiş olduğu gerekçesiyle istinaf dosyalamıştı. Yargıtay Ceza’da dün görüşülen davada heyet, Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nin, sanıklara verdiği 6’şar yıl ceza kararını onadı. Yargıtay Ceza, soyguna teşebbüs suçunun ciddiyetine ve toplum huzurunu kaçırdığına vurgu yaptı.

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Soygun Girişimi Başarısız Olmuştu

Girne Salih Miroğlu Caddesi’nde 24 Ağustos 2015 sabah saatlerinde maskeli bir kişi, Bektaş Gıda Market’in hemen çıkışında, marketin muhasebe sorumlusu olan kadının boğazına bıçak dayayarak çantasında bulunan 160 bin TL parayı almak istemişti. Maskeli kişi tarafından darp edilip yerde sürüklenen kadın, soyguncuya direnirken elindeki çantayı bırakmamıştı. Amacına ulaşamayan maskeli kişi ve olay yerinde olduğu belirlenen iki arkadaşı hızla yerinden olay uzaklaşmıştı. Olayın polise ihbar edilmesinin ardından harekete geçen Girne Polis Müdürlüğü ekipleri, kısa süre sonra, üç saldırganı yakalamıştı.

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SoyguncularCeza IndirimiMahkemeHaberGündemKıbrıs
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