Soyguncunun ülkeden kaçmasına yardım ettiler!

Polis Müfettişi Hasan Gökyay, zanlıların 26 Temmuz 2022 tarihinde Girne’de silahlı soygun gerçekleştirilen M.K'nin ülkeden kaçmasına yardım ettiklerini söyledi.

Polis, M.K'nin daha önce Gazimağusa’da Y.Z'nin yanına gittiğini, ülkeden kaçmak için yardım istediğini, .Y.Z ile zanlının birlikte Girne’ye geldiklerini ve İ.Ö ve Ş.B ile buluştuklarını açıkladı.

Polis, 3 zanlının M.K'nin yasa dışı yollardan ülkeden kaçmasına yardım ettiklerini söyledi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.