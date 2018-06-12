Soygunla ilgili 2 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da bıçak tehdidi ile soygun yaptığı gerekçesiyle iki kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir pansiyon içerisinde bıçak tehdidi ile İsmet Doğan’a ait bilgisayar, cep telefonu ve 300 TL parayı aldığı gerekçesiyle Y.D. (E-25) ve H.T. (E-23) tutuklandı.

Polisin açıklamasında, soygunun, alacak verecek meselesi gerekçesiyle yapıldığı belirtildi.

Lefkoşa’da dün, Şht. Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi ve Metropol yolu üzerinde bulunan iş yerinden ayakkabı ve kıyafet çaldığı gerekçesiyle A.M. (E-20), H.E. (E-20), A.Ö. (E-20) ve U.A. (E-20) tutuklandı.

GİRNE'DE DE HIRSIZLIK YAPTILAR

Alsancak’ta da, 7 Haziran’da bir iş yerinden Anastasiia Chernykh’ya ait cep telefonunu çaldığı için U.Ş. (E-30) tutuklandı.

Ozanköy Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde bulduğu telefonu aldığı için T.A. (E-45) tutuklandı.

