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"Söylemezler" pazartesi hakim karşısına çıkacak

Falyalı suikastı kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Zanlıların pazartesi günü adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

18 Şubat 2022 Cuma 10:18
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"Söylemezler" pazartesi hakim karşısına çıkacak
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Sevilen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 6 kişinin henüz ifadelerinin alınmasına başlanmadığı ancak hafta sonuna kadar işlemlerinin tamamlanacağı öğrenildi.

Zanlıların pazartesi günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor...

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