Soylu'dan İllegal bahis açıklaması

CNN TÜRK'te Hafta Sonu Özel programına konuk olan TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, illegal bahis oyunlarıyla ilgili yaptığı açıklamada llegal bahsin boyutunun 50 milyar lira olduğunu belirtti.
Soylu, "Özellikle Kıbrıs'ta oluşan bir mafya var. Bu konuda ciddi ataklar yaptık. 2020 yılı elimizdeki verileri daha iyi değerlendireceğimiz bir yıl olacak." diye konuştu."
Bu tehlikenin boyutlarını farkeden TC İçişleri. Bakanını kutluyorum.
KKTC de yasa disi bahis ceteleri,uyusturucu babalari ,ust duzeyde kacakcilik cok cogalmistir. Nedense bunlarin cogu yakalanmiyor.Cunku arkalarinda onlari koruyanlar cok .Tum bunlari vatandaslar bildikleri halde bunlara hicbirsey yapilmiyor.