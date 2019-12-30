Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
İşte ses kısıklığına iyi gelecek yöntemler
İşte ses kısıklığına iyi gelecek...
‘Günde 4 fincan kahve içmek kilo almayı engelliyor’
‘Günde 4 fincan kahve içmek...
25 yıllık efsane geri dönüyor!
25 yıllık efsane geri dönüyor!
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...

Soylu'dan İllegal bahis açıklaması

30 Aralık 2019 Pazartesi 10:18
Soylu'dan İllegal bahis açıklaması

CNN TÜRK'te Hafta Sonu Özel programına konuk olan TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, illegal bahis oyunlarıyla ilgili yaptığı açıklamada llegal bahsin boyutunun 50 milyar lira olduğunu belirtti. 

Soylu, "Özellikle Kıbrıs'ta oluşan bir mafya var. Bu konuda ciddi ataklar yaptık. 2020 yılı elimizdeki verileri daha iyi değerlendireceğimiz bir yıl olacak." diye konuştu."

Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Magusalı 2019-12-30 12:25:52

Bu tehlikenin boyutlarını farkeden TC İçişleri. Bakanını kutluyorum.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
vatanperver 2019-12-30 12:54:32

KKTC de yasa disi bahis ceteleri,uyusturucu babalari ,ust duzeyde kacakcilik cok cogalmistir. Nedense bunlarin cogu yakalanmiyor.Cunku arkalarinda onlari koruyanlar cok .Tum bunlari vatandaslar bildikleri halde bunlara hicbirsey yapilmiyor.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Başbakan Tatar: 2020 yılı tüm insanlara, sağlık, mutluluk ve huzur getirsin
Başbakan Tatar: 2020 yılı tüm insanlara, sağlık, mutluluk ve huzur getirsin
Akıncı:Bazı bölge sorunlarını da yerinde gözlemledik
Akıncı:Bazı bölge sorunlarını da yerinde gözlemledik
Güney Kıbrıs’ta domuz gribi
Güney Kıbrıs’ta domuz gribi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim