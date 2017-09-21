Soysan: “4.5 G ihalesine şiddetle karşıyız”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) yetkilileriyle bir araya geldi; gündemdeki konuları görüşerek, Telekomünikasyon Dairesi’nin özelleştirilmesine karşı verilecek her türlü mücadeleye destek olacağını belirtti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit başkanlığındaki heyet, bu sabah Tel-Sen’i ziyaret ederek Başkan Tamay Soysan ve sendika yöneticileriyle görüştü.

SOYSAN: “4.5 G İHALESİNE ŞİDDETLE KARŞIYIZ”

Tel-Sen binasındaki görüşmede Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, TDP ile iletişim konularında fikir alışverişinde bulunmak ve ortak hareket edebilecekleri politikalar üretmek istediklerini söyledi.

İletişim alanında bir süredir devam eden spekülasyonların devlet politikası olmaması nedeniyle yaşamsal olgulara zarar verdiğini belirten Soysan, son günlerde 4.5 G ihalesine çıkılacağıyla ilgili açıklamalara da değinerek konuyla ilgili kesin tavırlarını ortaya koyduklarını belirtti.

Soysan, 4.5 G ihalesinin öne alınmasının Telekomünikasyon Dairesi’nin verdiği hizmetlerin ortadan kaldırılması anlamına geleceğini ifade ederek, buna şiddetle karşı olduklarını vurguladı.

“MÜCADELEMİZ TÜM KURUMLARA SAHİP ÇIKILMASI YÖNÜNDE”

Tel-Sen’in mücadelesinin sadece özelleştirilmeyle sınırlı olmadığını, ülkenin tüm kurumlarına sahip çıkılması yönünde olduğunu belirten Tamay Soysan, kurumların özelleştirilmesinin sadece o kurumlarda çalışanları değil toplumun tamamını zora soktuğuna işaret etti.

TDP’nin bu konuyla ilgili görüş ve düşüncelerinin kendileri için son derece önemli olduğunu kaydeden Soysan, TDP’nin özelleştirilmeye karşı duruşunun çok net olduğunu belirtti.

Soysan, kendilerine destek vermek isteyen tüm parti ve kurumlarla da iş birliği yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

ÖZYİĞİT: “NEREYE EL ATSAK FERYAT DİNLİYORUZ”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise, her zaman ülkenin zor günlerden geçtiğinin dile getirildiğini ancak hiç bu kadar kötü duruma gelmediğini hangi sektöre nereye el atsalar feryat dinlediklerini söyledi.

Uzun zamandır ülkede keyfi ve usulsüz işler yapıldığına işaret eden Özyiğit, turist vizesiyle ülkeye gelen kişinin Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaş yapılmasının da bunlara en güzel örnek olduğunu belirtti.

Özyiğit, 19 ay önce kurulan hükümetin ilk adımında AKP hükümetiyle bir anlaşma imzalayarak, telekomünikasyon, limanlar ve Elektrik Kurumu’nu, özelleştireceğini söyleyerek topun ağızına attığını savundu.

Geçmişte özelleştirme mantığıyla yok edilen kurumlara örnekler veren Özyiğit, bu anlaşmalar yapılır yapılmaz bu kurumlara talip aracı kurumların ortaya çıktığını belirtti.

Özyiğit, önceden Telekomünikasyon Dairesi’nin altyapı çalışmaları çerçevesinde döşenen fiber optik kabloları ele geçirmek isteyenlerin yıllardır tetikte beklediğini hatta buna engel olmak isteyen Ulaştırma Bakanlığı eski müsteşarının da görevden alındığını anlattı.

“Eğitimi katleden bakanımız şimdi de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı kurumları da katletmek için yollara düştü. Bakanın altyapılarla ilgili sorunu var, zaten görüyoruz” diyen Özyiğit, dünyada var olmayan 4.5 G diye bir şey uydurularak kurumların peşkeşine çanak tutulduğunu ileri sürdü.

Cemal Özyiğit, “Her yaptığını uyguladığımız Türkiye bile 2020’de 5 G’ye geçme kararı aldı ve bunun için hazırlık yapıyor. Gelin o güne kadar Telekomünikasyon Dairesi’nin altyapısını güçlendirelim, ayakta kalsın, topluma yaraşır bir kurum haline geldin” dedi.

Özyiğit, TDP olarak diğer tüm özelleştirmelere oldukları gibi Telekomünikasyon Dairesi’nin özelleştirilmesine de karşı olduklarını ve bu yönde atılan tüm adımlara da karşı çıkmaya hazır olduklarını belirtti.