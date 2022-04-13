Soysan: Telekomünikasyon Dairesi'nin ADSL, VDSL ve Wireless internet satışı yapması gerek

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan yaptığı yazılı açıklamada, “Son günlerde yapılan açıklamalar ve yapılmaya çalışılan uygulamalar, haberleşme sektöründe örgütlü sendika olarak bizleri tedirgin etmekte ve Bayındırlık Ulaştırma Bakanı’nı uyarma ihtiyacı doğurmaktadır” ifadelerini kullandı.

Pandemi dönemi uygulamaya konulan ‘online eğitim’ programları ve Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Sağlık Bakanlığı anlaşmalı ‘Güvende Kal’ dijital dönüşüm projesinden Telekomünikasyon Dairesi olarak gurur duyduklarını ifade eden Soysan, “İstisnai durumlar dışında yüzde yüze yakın hizmet kalitesine ulaşılan bu projeler Telekomünikasyon Dairesinin bu ülkeye vermekte olduğu altyapı hizmetleri ile sağlanmıştır. Bu durumu inkar ederek bakanlık bakanlık gezip sadece kendi imkanları ile ‘Güvende Kal’ı uyguladık başardık algısı yaratmaya çalışan mobil operatör şirketinin davranışını da komik bulduğumuzu belirtmekte fayda görüyoruz” dedi.

Fiber altyapısının kırmızı çizgileri olduğunu ve dokundurtmayacaklarını kaydeden Soysan, bu doğrultuda yasal haklarını kullanarak, her türlü eylem ve süresiz grevden kaçınmayacaklarını ifade etti.

Soysan, 4G,4.5G,5G yapmak isteyenleri ‘fiber altyapısı hayata geçmelidir’ diyerek yarattıkları durumdan vazgeçmeye çağırarak, “Ancak ben fiber altyapıya da sahip olayım kurnazlığıyla mevcut altyapıyı işe yaramaz gösterip sahiplenmeye ve/veya alternatif altyapı yaratmaya çalışanlar bilmelidirler ki bu mümkün olmayacaktır.” dedi.

Soysan şöyle devam etti:

“Uzun süredir 60 GHz frekansı tartışılırken ve BTHK Başkanlığı bu konuda temkinli olduğunu belirtirken bir anda Bayındırlık Ulaştırma Bakanı’nın basına da yansıyan ‘talimat verdim BTHK gerekeni yapacak’ demesiyle frekansının önünün açılması, ardından da BTHK Başkanlık süresinin uzatılması için Bakanlar Kuruluna yasal değişiklik önergesi sunulması akla BTHK Başkanlık süresinin uzatılmasının 60GHz frekansının önünü mü açtı?, sorusunu getirmektedir.

Özerk bir kurumun bu şekilde yıpratılacak bir uygulamaya, ne içinde yönetici olanların, ne bundan yarar sağlamaya çalışan firma yetkililerinin, ne de siyasiler ve Ulaştırma Bakanı’nın böyle bir gaflet içinde olmayacaklarına inanıyor, böyle bir yasa önergesinin gündemden kalkması gerektiğini düşünüyoruz.”

60 GHz frekans bandına geçişin Bakanlığın da belirttiği gibi kısa süreli olması, ayrıca bir tüzükle denetlenmesi ve uygulanması gerektiğini belirten Soysan, Telekomünikasyon Dairesinin fiber ücretlerinin düzenlemesi ve ucuzlatması gerektiğini ifade etti.

Telekomünikasyon Dairesinin ADSL, VDSL ve Wireless internet satışı yapması gerektiğinin altını çizen Soysan, “2016 yılında kendi ADSL ve VDSL’ini kendisi satmak amacıyla BTHK’dan izin alan Telekomünikasyon Dairesi derhal buna başlamalı hatta Bakanlığın aldığı kararla 60 GHz frekans bandına geçiş olacaksa wireless interneti de satmalıdır. 32 İnternet sağlayıcı firmanın olduğu bir alanda Dairenin ADSL ve VDSL inin satışının istenilen düzeyde olmaması ve bize göre daha kötü kalitede internetlerin dairenin internetine tercih edilmesi bir yönetim başarısızlığıdır. Bunu kabul etmemiz de mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.