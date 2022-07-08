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Soyup soğana çevirdiler

Lefkoşa'da 3 kişi hırsızlıktan tutuklandı.

08 Temmuz 2022 Cuma 11:40
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Soyup soğana çevirdiler
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Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

03 ve 04.07.2022 tarihlerinde, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketin penceresi açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden; dizüstü bilgisayar ve faresi, 187 paket sigara ve 675 TL nakit para çalınmıştır.

Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.G.(E-25) ve M.M.K.(E-21) 07.07.2022 tarihinde tutuklanmıştır.

Bahse konu şahısların yapılan ileri sorgulamasında, çalmış oldukları dizüstü bilgisayar ve faresini J.D.D.F.(E-28)’e 600TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edilmiştir.

J.D.D.F. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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