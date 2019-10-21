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Soyyılmaz, 15 ay hapis cezası aldı

Sahte parayla yakalanan Mevlüt Soyyılmaz, 15 ay hapis cezası aldı.

21 Ekim 2019 Pazartesi 16:12
Soyyılmaz, 15 ay hapis cezası aldı

Türkiye’den 12 Mart’ta 100 TL’lik toplam 2 bin 100 TL sahte parayla yakalanan Mevlüt Soyyılmaz, 15 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı İnan açıkladı. İnan, sanığın işlediği suçların ciddiyetine ve ticari hayatı olumsuz etkilediğine değindi. İnan, sanığın Türkiye’den 30 adet sahte 100 TL’lik banknotu getirip, cep telefonu aldığını ve Hangover isimli işyerinde tedavüle sürüğünün altını çizdi. İnan, kamu menfaati gerteği, bu tür suçlara ceza takdir ederken sanığın cezalandırılmasının yanı sıra bu suçu işlemeye teamül edecek kişilerinde takdir edilen cezayı düşündüğünde caydırılması gerektiğinin altını çizdi. İnan, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra suçlu bulup mahkûm ettikleri sahte banknot tasarrufu ve tedavüle sürme suçundan 15 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

(Kamalı Haber)

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Son Güncelleme: 21.10.2019 16:19
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemAy Hapis15SanıkPARASahte
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Daş 2019-10-21 18:07:32

Buda az ceza 2 senesi olmalıydı

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