Söz verildiği halde itibarı iade edilmedi

Çiğdem Aydın

Mustafa Hacıahmetoğlu, Kıbrıs Türk siyasetinin unutulmayacak isimlerinden biridir. Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde milletvekili seçilen ve 1960’lı yıllarda başlayan siyaset yaşamını, 1993 seçimlerinden sonra bir tuzağa düşürülerek sonlandırmak zorunda kalan Mustafa Hacıahmetoğlu’nu önceki gün 86 yaşında kaybettik.

Son nefesine kadar kendisine yapılan haksızlığı dile getiren hacıahmetoğlu’nun tek beklentisi, itibarının iade edilmesiydi...

Bu konuda kendisine bazı eski başbakanlar tarafından söz verilmesine karşın herhangi bir adımın atılmaması, o’nu ‘anlatılmaz’ acılar içinde bırakmış, ahastalanmasına neden olmuştu.

Ölümünden önce son röportajını Diyalog’a veren Mustafa Hacıahmetoğlu tam 34 yıl süreyle milletvekilliği yapmış, tüm seçimleri ilk sırada tamamlamış, hatta yüzde 50 sınırını aştığı için önce UBP’ye, ardından DP’ye fazladan birer sandalye kazandırmıştı.

Bundan sonrasını kendisi anlatıyor:

“Her zaman olduğu gibi1993 yılında en çok oy alan vekil bendim. Seçimlerde birinci çıktım. Ama vekilliğimi iptal ettiler.

Soru: Peki gerekçeleri neydi?

Yanıt: Bizim köylü bir sağır Ahmet vardı. Birgün koydu eşşeğin arkasına ganimet eşyaları götürürken yolda yakalandı, soktular içeri. Gece oğlu geldi ‘Hacı dayı ne yapalım babamı soktular içeri yardımcı ol bize’ dedi. Kalktım gece gittim polise. Ayrıca avukatlara konuştum. Bana ‘sen milletvekilisin suçu al üstüne istersen bu adamı çıkarsınlar senin dokunulmazlığın var sana bir şey olmaz” dediler. Ben de gittim ve eşyaları bana getirdiğini söyledim. Onu çıkardılar ama dönemin savcısı 12 şilin ceza kesti bana.

Benim kurduğum partim de de Denktaş bir daha vekil seçilsem dahi meclise giremeyim diye kural koydurdu. Tabi son girdiğim seçimde karşımda vekillliğe aday olan başka önemli isimler da vardı. Onlar çok paralı, iş adamlarıydı. Daha çok şey var ama istemem dönen oyunları anlatayım. Usandım artık. Tüm seçimlerde birinci sıradan seçilen adamım ben.

Soru: Peki milletvekilliğiniz düşürüldü mü yani?

Yanıt: Evet öyle yaptılar. Çok üzüldüm tabii. Beni sevenler de üzüldü, köylülerim ağladı.

Sonra gel zaman git zaman geldi İrsen Küçük. ‘Sana zamanında haksızlık yapıldı bir yasa çıkaracağız ve itibarı iade edeceğiz’ dediler. Bu konuda bir de yasa önerisi hazırladılar. Ama bunu geçirmediler. İtibarları kendilerine kalsın. Beni herkes tanır herkes sever başka da bir şey söylemem. “

Uçak kazasından sağ kurtuldu

Hacıahmetoğlu bir dönem Kooperatif Merkez Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

Özel yaşamında tarihe geçen olaylar yaşadı Hacıahmetoğlu. 1961 yılında, İngiliz Havayolları (BA) ile Ankara’dan, Kıbrıs’a gelirken uçak kazası geçirdi. Toplam 34 kişinin bulunduğu uçaktaki yolculardan 27’si hayatını kaybetti... Kurtulanlardan biri de Mustafa Hacıahmetoğlu idi... Hacıahmetoğlu bu durumu “Allah’ın takdiri’ olarak görüyor.

Hava koşulları kötüydü

Yaşadıklarını Diyalog’a anlatan Mustafa Hacıahmetoğlu şöyle dedi:

“Uçağımız Ankara’dan havalandıktan kısa bir süre sonra yere çakıldı. Hava koşulları çok kötüydü. Uçak alev almış ve yolcuların çoğu olay yerinde yanarak hayatını kaybetmişti. Mürettebatı ile birlikte toplam 34 kişiydik. Kaza sonucunda 27 kişi hayatını kaybetti. Benim de ellerim yandı.

Bir anda korkunç birm patlama sesi duyduğumu hatırlıyorum. Bunun dışında hiçbir şey bilmiyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim... O an Allahıma şükrettim... Hayatımı bağışladığı için “şükürler olsun Allahım” dedim

Uçmaktan vazgeçmedi

Hacıahmetoğlu “bu kazadan sonra bir daha uçağa binmediniz mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“İlk yıllarda evet ama sonrasında uçmaya devam ettim. Özellikle siyaset döneminde dış gezilere katıldım. İnsanın alnında ne yazarsa o olur. Ben buna inandığım için uçmaktan hiç korkmadım.”

Soru: Peki sizinle uçanlar, eskiyi hatırlayıp da, korkmadılar mı?..

Yanıt: Partli arkadaşlar bazen bunun şakasını yapıyorlardı. Bir yolculuk sırasında uçak sallanınca arkadaşlardan biri “Hacı dayı bizi de götürüyorsun” diyerek espri yaptı. Ben de ona “dua et ki benimle uçuyorsun” dedim.

Soru:Siyasetten ayrıldıktan sonra ne yaptınız?

Yanıt: Benim mesleğim çiftçiliktir. Hep tarlada uğraştım. Milletvekili olduğum dönemlerde de tarladan ve köylülerimden kopmadım. Halk beni onun için seviyor. Girdiğim her seçimde yüzde 50’yi aşan oylar aldım. Hala rekorumu kıran yoktur. Tam 34 yıl süreyle milletvekilliği yaptım. Uğradığım haksızlık sonucunda 1994’te siyaseti bıraktım ve tarlada çalışmaya devam ettim.

Soru: Çozuklarınız, torunlarınız var mı?

Yanıt: 6 çocuk vardır 2 erkek 4 kız hepsi evlendiler. 11 tane torunum vardır.

Soru: Siyasetten ayrıldıktan sonra dostlarınızın size karşı ilgisi değişti mi?. Arayıp, soran oluyor mu?

Yanıt: Dostlarım hiç eksilmedi. Herkes beni seviyor.Çünkü halkın vekili oldum her zaman. Bunun ne anlama geldiğini anlayan anlar. Bu yüzden etrafımda kimse eksilmedi benim.

Batırdılar bu devleti

Soru: Bugünkü siyaseti nasıl buluyorsunuz?. Yanlışlar nedir?

Yanıt: Benim zamanımda vekiller vatandaşın işleriyle ilgilenirdi. Şimdi yok. Biraraya gelip toplumun sorunlarını çözmek isteyen yoktur. Hep kişisel menfaatlerin peşinde koşarlar. Müşavir ordusu çok yanlış. Biz bir devlet kurduk bütün organlarıyla çalışan 1983’te. Hataları ve eksikleri yok muydu? Vardı tabi ama bizim kurduğumuz bu devletin üstüne bir taş koymadılar. Hataları ve eksikleri düzeltmediler, kötüyü daha kötü yaptılar, yanlışı daha yanlış, eksiği daha da eksik. Seçim sistemi artık tek bölge olmalıdır.

Bir zaman Mehmet Bayram bakan olduğunda Mağusa ağıllarına kadar asfalt döktüydü. Bölgeci olduğunda o bölge senin ne yaptığını da yapmadığınıı da bilir. Ama sen herkesin vekili, herkesin bakanısın. Kendi bölgene işlemeyecen sadece. İstihdamlar da ihtiyaca göre olması luzumdur artık.Hatır gönülü bırakın da batırdınız bu devleti.”

Rumlar anlaşma istemez

Soru: Kıbrıs sorununun çözümü konusunda ne düşünüyorsunuz?..

Yanıt: Rum anlaşma istemez. Bizimle onlar anlaşmaz. İster Amerika istesin ister İngiltere isterse Türkiye istesin onlar bizi istemez. Toprakları paylaşmaz onlar bizimle.