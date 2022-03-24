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“Sözde ekonomik ve mali akıl, içkiden bile daha zararlı!”

24 Mart 2022 Perşembe 15:50
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“Sözde ekonomik ve mali akıl, içkiden bile daha zararlı!”
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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Piyasada talep daralacak, istihdam düşecek, bazı işletmeler kapanacak, maliyenin ve sigortaların bu alanlardan elde ettiği gelirler azalacak.” İfadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım:

1. Alkollü içkiye gelen fahiş zam meyhanelere/barlara yönelik talebi kaçınılmaz olarak düşürecek.

2. Bunun sonucunda meyhane/bar gibi kimi işletmelerin kapanması gündeme gelecek.

3. Kapanmayan meyhane/bar gibi işletmelerde istihdam düşecek veya kayıt dışı çalıştırma daha da artacak. Bu, zaten azalmış olan sigortalı çalışan sayısını daha da azaltacak ve sigortaları daha da zor duruma düşürecek.

4. Fahiş zam dolayısıyla meyhane/içkili lokanta gibi işletmelere yönelik talebin düşmesi, bu işletmelerde yoğun olarak tüketilen et/süt ürünleri (hellim, yoğurt)/sebze/meyve vs'nin tüketimini de düşüreceğinden bu alanlardaki sektörleri de olumsuz etkileyecek.

5. Yapılan fahiş zamla bazı içkilerde güneyden daha pahalı, bazılarında aşağı yukarı eşit hale gelmemiz güneyden gelen talebi de daraltacak.

6. Yerli içkilere de fahiş zam yapılması son dönemde üretimi artırmaya/markalaşmaya çalışan (örn. zivaniya) yerli içki üreticilerini üretimden tekrar kopma riskiyle karşı karşıya bırakacak. Bu durum bağcılığa yönelmeye çalışanları da son derece olumsuz etkileyecek. 

7. Yapılan fahiş zammın oransal olarak değil rakamsal olarak yapılması, pahalı içki içenler açısından cüzi bir etki yaratırken ucuz içki tüketenler açısından ciddi bir etki yaratacak.

Sonuç: Piyasada talep daralacak, istihdam düşecek, bazı işletmeler kapanacak, maliyenin ve sigortaların bu alanlardan elde ettiği gelirler azalacak. İçki sağlığa zararlı! Tüketilmesini kimseye önermeyiz! Ama bu sözde ekonomik ve mali "akıl" galiba içkiden bile daha zararlı!

 

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