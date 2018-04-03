"Sözleşmede trafo odası yoktu, mağdur olduk”

Yeni Bakış gazetesindne Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre; Hamitköy’de 2015 yılında bir ev alan Mustafa Savaş Avukat, evi aldığı zaman avlusunda direkt üzerinde bir trafo olduğunu, 2017’de ise evin koçanını aldığı zaman, avlu içinde küçük bir parselin KIB-TEK’e trafo odası olarak verildiğini gördüğünü söyledi. Evi alırken bu durumdan haberdar olmadığını belirten Avukat, “Eğer bilseydim bu evi almazdım, mağdurum” dedi. Yeni siteye trafodan kabloyu çeken Firma Sorumlusu Ali Hürdal ise, Projeyi Elektrik Kurumunun yaptığını belirterek, “Trafo direği, ev alındığında evin avlusundaydı. Direğin olduğu yer yani trafo odasının yapılacağı yer 10’uncu parsel, evin olduğu parsel ise, 11’inci parseldir. 10’uncu parsel KIB-TEK’e aittir” dedi.

Mustafa Savaş Avukat:

"Sözleşmede trafo odası yoktu"

2015 yılında şu an oturdukları evi sözleşme ile birlikte 125 bin Sterlin karşılığında “Tekjen Construction”dan aldıklarını anlatan Avukat, “Evi aldığımız yıl bize koçanların hazır olmadığını söylediler, bu nedenle koçanı alamadık. Şu an oturduğumuz site 34 tane villadan oluşmaktadır ve tüm villalar ve avluları taşlarla kesilmiş durumdadır. Ben evi alırken ortada ne trafo odası, ne de avlumun kesik olduğu alan içerisinde bir küçük parselin Elektrik Kurumuna ait olduğunu bana söylemediler. Bunun yanında, daha sonra öğreniyoruz ki Müteahhit avlumun içerisindeki küçük bir bölümü, yani söz konusu parseli 2013 yılında KIB-TEK’e trafo odası yapması için bağışlamış. Bugün de, Elektrik Kurumu adam yollayarak, parseline girecek ayrı bir kapısı ve bölümü olmamasına rağmen zorla benim avluma girmeye çalışmaktadır” diye konuştu.

“Mağdur olduk”

2015 Nisan ayında evi aldığı zamanki ilk sözleşmede ölçülerin yazmadığını belirten Avukat, “2017 yılının Ocak’ın ise bize koçanlar verildi. Koçanda 291 metre kare yer alırken, sözleşmedeki şekil ve krokide burası bir bütün olarak gösterilmiştir. Trafo odası için ayrı bir parsel yoktu. Kısacası yapılan uygulamalar gününde olmadığı için biz mağdur olduk. 2013 yılında bu avlu KIB-TEK’e devredildiği zaman burası avlumdan ayrı kesik bir yer olsaydı veya trafo odası burada olsaydı ben bu evi almazdım. KIB-TEK’in bu şekilde pasif kalmasını da doğru bulmuyorum. KIB-TEK vatandaşın hizmetindeyse, yapsatçılarla ortak olmaması gerekirdi. Eğer kurum vatandaşın hizmetindeyse parsel üzerine devredildiği gün burasını kesmesi gerekliydi. Burada bir trafo odası olacaksa bu evin bedeli düşer ve 125 bin sterline aldığım bu evi satacak olsam o fiyata satamam, hatta 60 bin sterline bile satamam. Kısacası kurumun eliyle bizi mağdur ettiler. İlgili inşaat şirketine inşaatını tam bitirmediği için dava açacağım. Direkt üstüne monte olan şimdiki trafo 11 bin volt yüksek gerilim içermektedir ve bir kuş veya kedi üzerine çıksa ve kısa devre yaptırsa burada yangın çıkması kaçınılmazdır” dedi.

Sevilay Avukat:

"Bilsek bu evi satın almazdık"

“2015’te evi satın aldığımızda avluda açık duran bir trafo mevcuttu ve 2 direğin üzerinde duran trafonun ilerde kaldırılacağı bize söylenmişti. Bugün ise, sokağımızda yeni bir sitenin inşaatı tamamlanması nedeniyle oraya elektrik verebilmek için yine bizim avlunun içerisinde bir trafo odası yapılmaya çalışılmaktadır. Evi satın aldığımız zaman bize gösterilen planlarda ise, trafo odası yoktu ve biz bu evi alırken ilerde trafo odası yapılacağını bilsek almazdık. Öte yandan 2017’de yeni bir plan çıkararak bizim avlunun içerisinde trafo odası olacağı gösterilmekteydi. 2015 yılında evi aldığımız zaman imzaladığımız sözleşme içerisinde trafo odasından bahsedilmemektedir.”

“Sağlığımız için endişeleniyoruz”

Köpeğinin 2 yıl bu evde yaşadığının ve kanser olduğunun altını çizen Avukat, “Köpeğimin Yuvası trafonun altındaydı ama 2 yılda 2 kez kanser oldu ve öldü. Daha önce Dikmen’de yaşamaktaydık ve böyle bir sorunumuz yoktu. Aynı şekilde 2 kez de anneme kanser tanısı konuldu ve tedavi oldu. Ailem ve kendim için endişe duymaktayım. Ama bu konunun peşini bırakmayacağız. Gerekli temaslarımızı yapacağız ve hukuk mücadelesi de başlatacağız” şeklinde konuştu.

Firma Sorumlusu Ali Hürdal:

"10’uncu parsel KIB-TEK’e aittir"

Yeni siteye trafodan kabloyu çeken Firma Sorumlusu Ali Hürdal ise, Projeyi Elektrik Kurumu’nun yaptığını belirterek, “Trafo direği ev alındığında evin avlusundaydı. Direğin olduğu yer, yani trafo odasının yapılacağı yer 10’uncu parsel, evin olduğu parsel ise, 11’inci parseldir. 10’uncu parsel KIB-TEK’e aittir ve KIB-TEK oraya trafo odası yapacak ve trafo direği de oradan kaldırılacak. Bunun yanında yeni yapılan sitedeki evler oradan elektrik almak için beklemektedir” şeklinde konuştu.

“Olay inşaat firması ve ev sahibi arasındadır”

“Bu trafolar her yerde vardır ve insan sağlığına bir zararı yoktur” diyen Hürdal, “Bu arsa açılırken proje kuruma geldiği zaman, kurum da trafo yeri istedi. KIB-TEK daha önce trafo yerini tellemek istedi ama ev sahibi izin vermedi. Bu durumda KIB-TEK ya da bizlerin bir sorumluluğu yoktur. Olay Tekjen Construction ve Ev sahibi arasındadır.”