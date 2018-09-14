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Spadan Rolex saat çaldı

Bayram tatili için ülkeye turist vizesi ile giriş yaptıktan 3 gün sonra, hırsızlıktan tutuklanan Soner Aydaş aleyhindeki soruşturma derinleşti

14 Eylül 2018 Cuma 10:08
Spadan Rolex saat çaldı

Havadis'ten Devrim Demir’in haberine göre, Ülkeye giriş yaptıktan kısa bir süre sonra binlerce lira değerinde ziynet eşyalarını çalan ve kamera görüntülerinde tespit edilen Soner Aydaş aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Aydaş, alınan ek tutukluluk süresinde polise yeni ifadeler vererek Çatalköyde’de birkaç eve girdiğini itiraf etti.

“Sirkat”, “  “Ev Açma”, “İkametgâhtan sirkat ve kasti hasar” suçlarından dün yeniden ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarılan Aydaş aleyhinde 5 gün daha tutukluluk emri verildi.

Yeni suçları ortaya çıktı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli,  zanlı Soner Aydaş’ın “Sirkat”, “  “Ev Açma”, “İkametgâhtan sirkat ve kasti hasar” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Çamlıbelli,  zanlının 25 Ağustos tarihinde Çatalköyde faaliyet gösteren otelin spa bölümünden, oraya müşteri olarak giden U.K.’ye ait 25 numaralı kapalı ama kilitsiz dolap içerisinde muhafaza ettiği Rolex marka kol saatini, 200 TL ve 20 Euro nakit parayı çaldığını söyledi.

Çamlıbelli,  zanlının 29 Ağustos tarihinde ise Ozanköy’de V.J.W.A.’nın evine girerek, demirden kasayı balta ile kırarak 20 bin TL değerinde ziynet eşyalarını, 10 bin TL nakit parayı ve 10 bin TL değerindeki laptopu alarak kaçtığını kaydetti.

Bir kısım emareler bulundu

Soruşturmayı yürüten polis memuru Kader Çamlıbelli, şikâyetlerin üzerine hırsızlıkların meydana geldiği bölgede kamera görüntülerinden zanlıyı tespit ettiklerini ve Girne’de tutukladıklarını söyledi.

Zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada bir kısım emarelerin bulunduğunu ifade eden Çamlıbelli,  Aydaş’ın verdiği ifadesinde ziynet eşyalarını kuyumcuya sattığını ve yapılan araştırmada çalıntı ziynet eşyaların bir kuyumcuda bulunduğunu kaydetti.

Çamlıbelli, zanlının alınan tutukluluk süresinde Çatalköy’de başka evlere girip hırsızlık yaptığını itiraf ettiğini ve yapılan itirafın ardından bölgede soruşturma yapılacağını ifade etti.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını kaydeden polis, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Havadis Gazetesi

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Soner AydaşHırsızlıkSuçTutuklamaOtelRolex SaatPolisGündemKıbrıs
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cansu 2018-09-14 11:02:49

rahat bırakın onlar bizim velinimetimizdir adam turistmiş işte....>

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Vatandass 2018-09-14 13:42:35

Onune geleni vizesiz, adli kaydina bakmadan alirsaniz iceri bunun gibi olaylari daha cok duyariz

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