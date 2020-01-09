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Spehar Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirecek

09 Ocak 2020 Perşembe 15:38
Spehar Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirecek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, 20 Ocak’ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs’taki Barış Gücü ve Kıbrıs sorunu konusunda bilgi vereceğini belirtti.

Güvenlik Konseyi ile ocak ayında New York’ta yapacağı görüşmeye hazırlık çerçevesinde bugün liderlerle görüşen Spehar, Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmesinin ardından basına açıklama yaptı.

Elizabeth Spehar, liderlerle yaptığı görüşmelerde, Kıbrıs’taki son durum ve Kıbrıs’taki Barış Gücü hakkında BM Genel Sekreteri’nin 6 aylık raporunu ele aldıklarını söyledi.

Spehar, BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki görev süresi ve Kıbrıs sorunu hakkında BM Güvenlik Konseyi’ne bilgi vermek için Amerika’ya gideceğini kaydetti.

New York ziyaretinden önce Washington’da ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre, Ulusal Güvenlik Konseyi’nden bazı üyelerle; New York’ta ise BM Genel Sekreterliği yetkilileri, Güvenlik Konseyi üyeleri ve Kıbrıs’taki Barış Gücü’ne destek veren ülkelerin temsilcileriyle ayrı ayrı görüşeceğini söyledi.

Spehar, Güvenlik Konseyi’nin Ocak ayı sonundaki toplantısında Kıbrıs konusuyla ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guyterres’in 6 aylık raporu ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki görev süresinin uzatılmasının da ele alınacağını söyledi.

Spehar, 2020’de yeniden birleşmiş bir ada temennisinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Spehar
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