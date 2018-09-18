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Spehar: Güvenlik Konseyi taraflardan masaya dönmelerini bekliyor

18 Eylül 2018 Salı 14:24
Spehar: Güvenlik Konseyi taraflardan masaya dönmelerini bekliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki taraflardan masaya dönerek görüşmelere katkı koyacak ve taraflar arasında güven arttıracak adımlar atmasını beklediğini söyledi.

Spehar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Akıncı ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini, görüşmenin BM Genel Kurulu öncesi rutin temaslar çerçevesinde olduğunu kaydetti.

Genel Sekreter’in Eylül’ün son haftasında New York’ta Cumhurbaşkanı Akıncı ve Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşeceğini kaydeden Spehar, görüşmelerin mevcut durum ve muhtemel gelişmelerin değerlendirilmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.

Akıncı ve bu sabah bir araya geldiği Anastasiadis ile görüşmelerinde bir sonraki süreci konuştuğunu kaydeden Spehar, bir yıldan uzun bir süredir liderlerin Kıbrıs konusunda görüşme yapmadığını hatırlattı.

Elizabeth Spehar, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs müzakerelerinden beklentisinin tarafların müzakere masasını döndüğünü ve çözüm sürecine katkı koyacak güven arttırıcı adımlar attığını görmek olduğunu kaydetti.

Spehar, Güvenlik Konseyi’nin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten rapor beklediğini, bu raporların beklentiler konusunda Güvenlik Konseyi’ne ipucu vereceğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi’nin çözüm için ortaya koyacağı çabaları desteklediğini kaydeden Spehar, ancak bir açılımın liderlere bağlı olduğunu söyledi.

Genel Sekreter Antonio Guterres, Akıncı ve Anastasiadis’in New York’ta üçlü bir toplantıda bir araya gelme olasılığının sorulması üzerine Spehar, bu konuda bir bilgisi olmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın New York temasları öncesi gerçekleşen görüşmede Akıncı’ya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin; BM temsilcisi Elizabeth Spehar’a ise 5 kişilik bir heyet eşlik etti.
(TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Elizabeth SpeharGüvenlikHaberKKTC
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