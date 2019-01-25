Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, geçtiğimiz Çarşamba akşamı, UNFICYP ile ilgili son altı ayda olanlar ve Kıbrıs sorununda yaşananlar konusunda Güvenlik Konseyi üyelerini, kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen toplantıyla bilgilendirdiği belirtildi.

Rum basını, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, Güvenlik Konseyi üyelerini bir buçuk saat süren toplantıyla bilgilendirmesi ve Spehar’ın toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamalara geniş şekilde yer verdiler.

Fileleftheros gazetesi “Lute Yakında Dönüyor-Elizabeth Spehar Güvenlik Konseyi’ni UNFICYP ve Kıbrıs Sorunu Konusunda Bilgilendirdi” başlıklı haberinde, diplomatik bir kaynağa dayanarak, toplantıda ortaya çıkan unsurlardan söz etti.

Gazete, diplomatik kaynağa atıfta bulunarak bu unsurların “Güvenlik Konseyi’nin, UNFICYP’in görev süresini altı ay daha uzatmasının beklendiğini; BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un yakın gelecekte (Şubat ayının ilk 15 günü içerisinde tahmin ediliyor) Kıbrıs’a yeni bir ziyaret gerçekleştireceği; Güvenlik Konseyi’nin, muhtemelen, iki taraf arasındaki “anlaşmazlıkların çözümlenmesi mekanizması” kurulması yönünde tavsiyede bulunacağı; Güvenlik Konseyi’nin, Guterres’ten iyi niyet misyonuna ilişkin yeni bir rapor talep edeceği” şeklinde olduğunu yazdı.

SPEHAR

BM Barış Gücü Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Konsey üyelerini bilgilendirmesinin ardından yaptığı açıklamada, bir soru üzerine, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, yakın gelecekte Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini, en kısa zamanda buna ilişkin tarihe de karar verileceğini söyledi.

Güvenlik Konseyi’nin bilgilendirilmesine ilişkin olarak Spehar, çok takdir ettiği şeylerden birinin, Güvenlik Konseyi üyelerinin ilgisi ile Kıbrıs ve Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin güçlü destekleri olduğunu ifade etti.

Spehar, çok iyi bir görüş alışverişinde bulunulduğunu, Güvenlik Konseyi üyeleri tarafından çok iyi düşüncelerin ifade edildiğini ve yeteri kadar önemli soruları önüne getirdiklerini belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin “son bir yılda ve özellikle son altı ayda Ada’da çok fazla gelişmenin olmadığı” şeklindeki ifadesini vurgulayan Spehar, bilindiği üzere bir buçuk yıldan daha fazla süredir istişarelerde bulunduklarını ancak “son altı aydaki olumlu gelişmelerden bahsettiğini” ifade etti.

Spehar, iki liderin 2018’de ikinci kez 26 Ekim’de bir araya geldiğini ve iki geçiş kapısının açılmasına karar verdiğini; bu kapıların da 12 Kasım tarihinden itibaren gerçek anlamda geçişlere açıldığını belirti.

Spehar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, taraflarla istişarelerini yürütmesini ve 14-18 Aralık tarihlerinde Ada’da iki tur görüşmelerde bulunmasını da olumlu bir olay olarak nitelendirdi.

Konsey’in, UNFICYP’e ve BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonuna verdiği destekten de söz eden Spehar, müzakerelerin tekrarlanmasına ilişkin ortak başlangıç noktası olarak referans şartları üzerinde karşılıklı anlaşamaya varılabilmesi için Lute’un çabalarına sağladığı destekten dolayı da Konsey üyelerine teşekkürlerini sundu.

Spehar, Güvenlik Konseyi’nin, Guterres’in Ada’daki atmosferin ve ortamın iyileştirilmesi gerektiğine ilişkin düşüncelerini takdir ettiğini ayrıca Ada’daki iki toplum arasındaki güvenin inşası ile güven artırıcı ek önlemleri desteklediğini ifade etti.

Güvenlik Konseyi’nin, UNFICYP’in ve BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu rolüne ilişkin değerlendirmesinin de çok net olduğunu belirten Spehar, Barış Gücü’nün, (Güvenlik Konseyi’nin) Ada’da müzakerelerin başarılı şekilde yapılmasına katkı koyacak koşulların yaratılmasına yönelik iki doğrudan yaklaşımlarının önemini vurguladığını ve buna anlayış gösterdiğini söyledi.

Türk gazetecilerin, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, UNFICYP’in sivil misyona dönüştürülmesi ve askeri yapısının düşürülmesi şeklindeki sözlerine ilişkin sorusu üzerine Spehar, Barış Gücü’nün yerdeki rolünün sadece denetlemek değil, ara bölge çevresindeki ve içerisindeki gerginlikleri aktif olarak indirgemek olduğunu belirtti.

Spehar bilindiği üzere, iki dekonfrantasyon hattında konuşlandırılmış yaklaşık bin askere sahip olduklarını ifade etti.

Spehar bir başka soru üzerine Güvenlik Konseyi’nin bir iki gün içerisinde UNFICYP’in görev süresine ilişkin kararı kesinleştireceğini, bununla birlikte Güvenlik Konseyi’nin genellikle altı aylık yenileme konusunu incelediğini söyledi.

Spehar, bir başka soru üzerine Güvenlik Konseyi’nin UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin niyetlerinin birkaç gün içerisinde belli olacağını da ifade etti.

GÖREV YETKİLERİ KONUSU GÜNDEME GELMEDİ

Fileleftheros gazetesi aynı haberi çerçevesinde BM merkezindeki bir kaynağa dayanarak Spehar’ın Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmesi sırasında, Konsey üyeleri tarafından birçok sorunun ve düşüncenin gündeme geldiğini belirtti.

Barış Gücü’nün görev yetkilerinin değiştirilmesi konusunun ilk olarak gündeme getirilmediğini belirten gazete UNFICYP görev süresinin yenilenmesinin kısa süreli olamsı yönünde de bir önerinin yapılmadığını yazdı.

Habere göre Amerikan temsilcisi, UNFICYP’in görevi ve işleyişine ilişkin her şeyi kaydedecek ayrıca Kıbrıs sorunundaki durumun bütünlüklü olarak yeniden değerlendirilmesine olanak sağlayacak bütünlüklü bir raporun Genel Sekreter tarafından hazırlanmasını önerdi.

Gazete, Amerikan önerisinin destek bulmadığının görüldüğünü, birçoğunun alışılageldik süreci tercih ettiğini yazdı.

Gazete UNFICYP’e ilişkin raporun 30 Ocak’ta onaylanmasının beklendiğini de anımsattı.

GÜVENLİK KONSEYİ’NDE “UZLAŞICI ORTAM”

Fileleftheros gazetesi “Güvenlik Konseyi’nde Uzlaşıcı Ortam” başlığıyla verdiği haberinde ise BM merkezindeki bir kaynağa dayanarak Güvenlik Konseyi’ndeki bilgilendirmenin, “uzlaşıcı bir ortamda” yapıldığını yazdı.

Gazete bunun nedenini, herkesin, Lute’un misyonunun başarılı sonuçlanması talebine ve Amerikalılarının müdahalesinin “ılımlı” olmasına bağladı.

Gazete, bilgilendirme çerçevesinde gerek BM Genel Sekreteri’nin gerekse UNFICYP’in iyi niyet misyonunun bütünlüklü gözden geçirilmesi gerekliliğine vurgu yapıldığını yazdı.

SPEHAR’IN GÜVENLİK KONSEYİ’Nİ BİLGİLENDİRMESİNE İLİŞKİN DİĞER BAŞLIKLAR

Politis gazetesi haberi “Spehar, UNFICYP’in Faaliyeti Konusunda Güvenlik Konseyi’ni Bilgilendirdi-Muhtemelen Altı Ay Daha” başlıklarıyla verdi.

Gazete bilgilendirmeye ilişkin süreci yakından takip eden kaynakların gazeteye yaptığı açıklamaya dayanarak Güvenlik Konseyi üyelerinin, Lute’un olası bir yeni sürece ilişkin referans şartları üzerinde anlaşma sağlamasına yönelik çabası gelişim halinde olduğu sürece UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına olumlu baktıklarını belirtti.

Alithia gazetesi, Spehar’ın Konsey üyelerini bilgilendirdiği haberini “Spehar: “Lute Yakın Gelecekte Kıbrıs’ta” başlığıyla aktardı.

Gazete Spehar’ın açıklamalarına da geniş bir şekilde yer verdi.

Haravgi gazetesi ise “Kıbrıs Sorunun Çözümüne Güvenlik Konseyi’nden Güçlü Destek-Ada’daki Atmosfer Ortamın İyileştirilmesi Gerekliliğiyle Hemfikir” başlıklarını kullandı.