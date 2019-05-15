Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar Mağusa Kültür Derneği’ni ziyaret etti.

Mağusa Kültür Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre ziyaret Mağusa Kültür Derneği ile Derinyalı Kadınlar İnisiyatifi Klotho’nun çalışmaları hakkında bilgi almak amacıyla gerçekleştirildi.

Kadın dayanışması ve kadın örgütlenmesinin, kalıcı barış, işbirliği ve gelecek nesiller için önemi vurgulanan ziyarette Spehar, Mağusa Kültür Derneği ile Klotho’yu örnek teşkil eden çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları da, Mağusa bölgesinin en aktif derneklerinden biri olarak, birçok sivil toplum projesi yürütmelerinin yanında, Derinya’lı Kadınlar İnisiyatifi Klotho ile iki toplumlu işbirliği içerisinde olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Cumaoğulları, “Sayın Spehar gibi biz de, kadın eli değmiş bir barışın temellerinin çok daha sağlam ve derin olacağına inanıyoruz” dedi.