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Spehar, Maraş ile ilgili BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirdi

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BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, BM Güvenlik Konseyi üyelerini Maraş ile ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirdi. Kaynak: Spehar, Maraş ile ilgili BM Güvenlik Konseyi'nin bilgilendirdi

22 Temmuz 2021 Perşembe 11:30
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Spehar, Maraş ile ilgili BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirdi

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, BM Güvenlik Konseyi üyelerini Maraş ile ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

BM Güvenlik Konseyi çarşamba günkü oturumunda BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs'taki İyi Niyet Misyonu ve BM Kıbrıs Barış Gücü, UNFICYP ile ilgili iki raporu görüştü.

Kıbrıs Haber Ajansı,  BM Güvenlik Konseyi üyelerinin, Maraş ile ilgili gelişmelerden duydukları endişeyi ifade ettiklerini ve ABD, İrlanda, Çin ile Hindistan Büyükelçileri’nin Türk tarafının eylemlerini kınadığını aktardı.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre, BM Güvenlik Konseyi üyeleri ve özellikle Rusya, Kıbrıs sorununa BM kararları temelinde bir çözüm bulunması çabalarına desteklerini ifade etti.

Kaynak: YENİDÜZEN

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