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Spehar:İki toplumda çözüm için istek var ancak kuşku da var

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıbrıs’ta son anketlere göre, her iki toplumda da soruna kapsamlı bir çözüm bulunması yönünde güçlü bir istek bulunduğunu ancak çözümün mümkün olup olmadığı konusunda kuşkuların giderek arttığını belirtti.

21 Ocak 2020 Salı 09:32
Spehar:İki toplumda çözüm için istek var ancak kuşku da var

Spehar, kapalı oturumda Kıbrıs’taki gelişmelere ilişkin BM Güvenlik Konseyini bilgilendirdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BM Güvenlik Konseyinin Kıbrıs’taki barış sürecine verdiği güçlü destekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Spehar, Konseye ayrıca barış sürecinin duraksadığını ve son 2,5 yıldır taraflar arasında görüşmelerin olmadığını hatırlattığını söyledi.

Spehar, “Kıbrıs’ta son anketlere göre, her iki toplumda da soruna kapsamlı bir çözüm bulunması yönünde güçlü bir istek var ancak çözümün mümkün olup olmadığı konusunda kuşkular giderek artıyor” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in son aylarda artan “hidrokarbon gerilimini” yakından ve endişeyle takip ettiğini belirten Sphear, gerginliğin daha fazla tırmanmaması için taraflara “ciddi çaba göstermesi” çağrısı yaptığını ifade etti.

Spehar, Ada’daki BM Barış Gücü Misyonu’nun tampon bölgede istikrar, iki toplum arasındaki iş birliğinin sürdürülmesi ve sürdürülebilir barışın sağlanması açısından gerekli olduğunu aktararak, misyonun görevini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için barış gücü askerlerinin sayısının da korunması gerektiğini söyledi.

Özel Temsilci Spehar, Genel Sekreter’in Kasım 2019’da Berlin’de Kıbrıslı iki lider ile yaptığı görüşmenin ardından Kıbrıslı taraflar, garantör ülkeler ve BM’nin katılımıyla yapmayı planladığı gayrı resmi 5’li toplantıya ilişkin ise, “Şu aşamada bu toplantı için belirli bir zaman çizelgesi yok, ancak size tüm tarafların bu toplantının uygun olan en kısa sürede yapılmasını istediğini söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

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