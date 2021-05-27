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Spiral makinesi yangına neden oldu

Çıkan yangın sonucu elektrik kabloları, su hortumları ile yaklaşık iki dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar yanarak zarar gördü

27 Mayıs 2021 Perşembe 10:21
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Spiral makinesi yangına neden oldu

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

26.05.2021 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Yıldırım’da Yağmur Sokak üzerinde, Ö.Ö.(E-59) kullanımında bulunan spiral makinesi ile demir kestiği sırada makineden çıkan kıvılcımların kuru otların tutuşması neticesinde yangın meydana gelmiştir.

Çıkan yangın sonucu elektrik kabloları, su hortumları ile yaklaşık iki dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür.

Bahse konu şahıs hakkında yasak işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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