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Spor salonları yarın açılıyor

Bir aydan uzun süredir pozitif vakanın görülmediği KKTC'DE Covid-19 tedbirleri kademeli olarak kaldırılıyor.

26 Mayıs 2020 Salı 11:18
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Spor salonları yarın açılıyor

Bir aydan uzun süredir pozitif vakanın görülmediği KKTC’de COVİD-19 tedbirleri kademeli olarak kaldırılıyor. Buna göre, yarın spor salonları da açılacak.

Birçok sektör yaklaşık iki ay süre kapalı kalmış, açılım konusunda ilk adım 11 Mayıs’ta restoranların paket servislerinin başlamasıyla atılmıştı.

Restoran, kafeterya, pastane, internet kafe, kahve, bar gibi yerler 20 Mayıs’ta, çocuk parkları ise 22 Mayıs’ta açılmıştı.

Toplu ibadet yasağı Ramazan Bayramı’nın ilk günü kılınan namazla kaldırılmıştı.

Öte yandan casinolar, oteller, bet ofisler ve dövme salonları 1 Haziran itibarıyla açılacak. Kültür sanat etkinlikleri de bu tarihten itibaren yapılabilecek.

1 Haziran itibarıyla bireysel spor branşlarına da başlanabilecek.

Şartlar böyle devam ederse düğün salonları da 1 Temmuz itibarıyla açılacak.

Ülkede gece yarısı 00.00’dan sabah 06.00’ya kadar sokağa çıkmak hâlâ yasak. Sokağa çıkanların maske takması da zorunlu.

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