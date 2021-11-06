Spor salonunda sopalı kavga

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

05.11.2021 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’ nde, faaliyet gösteren bir spor salonu içerisinde, U.A.(E-49) aralarında çıkan tartışma sonucu Z.S.(E-47) ile kavga edip birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine gelişigüzel vurdukları sırada, U.A. tasarrufunda bulundurduğu ahşap sopa ile Z.S’nin sağ koluna vurmak suretiyle kolunun kırılmasına sebep olmuştur.

Z.S., Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken, U.A. ise tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.