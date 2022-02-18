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Spor salonunu soydu!

Girne'de 31 yaşındaki erkek şahıs spor salonunu soydu. Zanlı yakayı ele verdi...

18 Şubat 2022 Cuma 14:12
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Spor salonunu soydu!
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Yaşanan olayla ilgili polis açıklaması ise şu şekilde:

01.01.2022-15.01.2022 tarihleri arasında, Girne’de meydana gelen “Dükkan Açma, Hırsızlık ve Kasti Hasar” meseleleri ile ilgli yürütülen soruşturma kapsamında, meselelerde zanlı olarak görülen C.M.K.(E-31) 17.02.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır.

Bahse konu şahsın yapılan sorgulamasında; Girne’de faaliyet gösteren bir spor salonunu açarak içerisinden; bir adet dizüstü bilgisayar, yazıcı, POS cihazı, 10 adet tişört, bluetooth kulaklık, 1 çift ağırlık dambıl, 1000 TL bozuk para, 1 çift boks eldivenini ve bir marketin para kasası içerisinden 3,000 TL nakit para ve bir adet dizüstü bilgisayarı çaldığı, ayrıca yine Girne’de faaliyet gösteren bir butik otele ait odanın kapısına hasar vererek içeriye girdikten sonra, oda içerisinde bulunan iki adet televizyonun ekranları kırmak suretiyle hasara uğrattığı ve içerisinde cürüm işlemek kastıyla bir bankaya ait vitrin camını, bordür taşı ile kırmak suretiyle hasara uğrattığı sırada bankanın güvenlik alarmının çalması üzerine olay yerinden kaçtığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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