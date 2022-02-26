Sporcu Sevim Yıldız ölümün eşiğinden döndü

Gazimağusa-Karpaz anayolunun banketinde bisikleti ile antrenman sürüşüne çıkan Sevim Yıldız, dikkatsiz bir sürücünün aracının çarpması sonucu yaralandı...

GY 036 plakalı aracın, bisikletinin dümenine çarpması sonucu sağ elinde çatlak oluşan Sevim Yıldız, bisikleti ile devamlı olarak antrenman sürüşlerine çıktığını ancak araçların bisikletli sürücülere hiç dikkat etmediklerini söyleyerek, sürekli kaza tehlikesi geçirdiğini anlattı, “Bugün başımda kaskım olmasaydı, şimdi yaşamayacaktım” dedi.

Kaynak : Kıbrıs Gazetesi





