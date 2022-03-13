St. Hilarion'da mahsur kaldılar

Ülkemizde etkili olan kar yağışı özellikle dağlık kesimlerde etkili oldu. Bu nedenle Girne-Lekfoşa ana yolunun bir bölümü, Alevkayası- Karaağaç Yolu Ardahan - Kantara - Mersinlik, Kaplıca - Kantara ve Turnalar - Kantara yolları kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik akışına kapatıldı. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Gündem Kıbrıs’a ulaşan bir vatandaş, St. Hilarion cafede ailesinin mahsur kaldığını belirtti.

Vatandaş şu sözlere yer verdi:



“Kar yağışı nedeniyle St. Hilarion cafede eşim ve çocuklarım uzun süredir mahsur kaldı. Yardımlarınızı bekliyorlar” ifadelerine yer verdi.

Fotoğraflar: Muazzez Tokatlıoğlu