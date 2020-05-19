ST. HİLARİON KALESİ YANINDA YANGIN

St. Hilarion Kalesi yanında bulunan Hüseyin Dayı’ya ait kafenin depo kısmında sabaha yakın yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, elektrik panosunda aşırı yüklenme ve kısa devre sonucu saat 02.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu; elektrik panosu, ahşap çardak, depo odası, 2 adet ahşap kapı, depo içerisinde bulunan mutfak dolabı, 1 adet ızgara, muhtelif mutfak gereçleri, 20 koli meşrubat ve muhtelif hediyelik eşya ile iki dönüm arazi içerisinde bulunan orman ağaçları yanarak zarar gördü.

Polisin soruşturması devam ediyor.

DURSUN OĞUZ OLAY YERİNDE

Bu arada, yangının hem ardından Tarım ve Orman Bakanı Dursun Oğuz’da olay yerine giderek, incelemelerde bulundu.

