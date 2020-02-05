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"Stefan Zweig’ın Çöküşü" sahnelendi

"Stefan Zweig’ın Çöküşü" Girne Oda Tiyatrosu'nda sahnelendi.

05 Şubat 2020 Çarşamba 10:21
"Stefan Zweig’ın Çöküşü" sahnelendi
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Girne Belediyesi’nin düzenlediği Tiyatro Günleri, Ahmet Yapar’ın yazıp yönettiği Süleyman Kabaali, Nurcihan Ersoy ve Can Yılmaz’ın oynadığı “Stefan Zweig’ın çöküşü” isimli tiyatro oyunu ile devam etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü etkinlikte yaptığı konuşmada, İkinci Dünya Savaşı’nın aydınlar ve sanatçılar üzerinde yarattığı hiçlik ve varoluş sorunları ile Hitler rejiminin uyguladığı baskıların anlatıldığı oyunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tiyatro Günlerinde 11 Şubatta Hoş gelişler ola isimli oyun sahnelenecek. 20 TL olarak belirlenen etkinliklerin biletleri, Girne Belediyesinden ((0392) 650 01 00) ve Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden (0533 821 21 44) temin edilebilir.

Anahtar Kelimeler:
Stefan Zweig’ın Çöküşü
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